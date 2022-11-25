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Де Роон проти Еступіньяна, Getty Images
25 листопада 2022, 21:59
У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Нідерландів зіграла унічию з Еквадором — 1:1.
Команда Луї ван Гаала забила першою на шостій хвилині зусиллями Гакпо. Еннер Валенсія своїм голом допоміг Еквадору вирвати нічию та вивести себе у найкращі бомбардири змагання.
Відео голів та огляд матчу:
Нідерланди — Еквадор 1:1
Голи: Гакпо, 6 — Валенсія, 49
Нідерланди: Нопперт — Думфріс, Тімбер, ван Дейк, Аке, Блінд — Копмейнерс (де Рон, 79), Ф. де Йонг, Классен (Бергейс, 69) — Бергвейн (Депай, 46), Гакпо (Вегхорст, 80).
Еквадор: Галіндес — Анхело Пресіадо, Поросо, Торрес, Інкап’є, Еступіньян — Плата (Ібарра, 90), Мендес, Кайседо, Естрада (Сармієнто, 74) — Валенсія (Родрігес, 90).
Попередження: Мендес.