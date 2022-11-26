Дивіться найяскравіші моменти гри на мундіалі в нас.
Англія - США, Getty Images
26 листопада 2022, 00:33
У рамках другого туру групового раунду чемпіонату світу-2022 збірна Англії поділила очки з США (0:0).
Моментів команди створили не дуже багато, але шанси забити мали. Дивіться огляд гри:
Англія — США 0:0
Англія: Пікфорд — Тріпп’єр, Стоунз, Магвайр, Шоу — Беллінгем (Гендерсон, 69), Райс, Маунт — Сака (Рашфорд, 78), Кейн, Стерлінг (Гріліш, 68).
США: Тернер — Дест (Мур, 77), Циммерман, Рім, Робінсон — Маккенні (Ааронсон, 76), Адамс, Муса — Веа (Рейна, 83), Райт (Саргент, 84), Пулішич.