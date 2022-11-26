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Австралійська збірна перемогла на чемпіонаті світу вперше з 2010 року.

На сьомий ігровий день у рамках чемпіонату світу-2022 в Катарі матчі групи D виявились відокремленими один від одного за часовими слотами, і доволі інтригуюче протистояння поміж Тунісом та Австралією на полі стадіону Ель-Джануб в місті Ель Вакра відкривало чергову добу футболу світового рівня для вболівальників.

Представники Африки в доволі важкій групі могли розцінювати результат стартового матчу проти Данії (0:0) в якості особистого успіху, бо команді Джалеля Кадрі в першу чергу вдалось утримати власні ворота від пропущених м’ячів, і разом із тим зберегти інтригу для себе фактично аж до останнього туру. А ось колективу Арнольда Джеймса Грема пощастило вже значно менше, бо стартувати з матчу проти чинних переможців світу, нехай і вразити ворота збірної Франції вдалось уже на самому початку гри, було ще тим завданням із зірочкою (1:4).

Промовисто натякала афіша звітної зустрічі на запеклу боротьбу поміж командами на всьому відтинку ігрового часу, та й зрештою так воно й було на футбольному полі. Австралія виглядала більш привабливо в плані атаки в першій половині стартових 45 хвилин, тому не дивно, що саме "соккеруз" зрештою скористались власним шансом на гол. Подача з лівого флангу від Гудвіна на завершення контратаки, що без рикошету від суперника виявилась би звичайною передачею низом до ніг захисникам, раптово опинилась у центрі штрафного на голові в Дюка, а той удало кивнув під дальню стійку чужих воріт.

Туніс від пропущеного м’яча трохи зніяковів, почав багато фолити, але все ж таки зумів привести себе до тями десь на завершення першого тайму. І одразу ж моменти почали з’являтись біля воріт Раяна. Зокрема, вартими уваги були блокований постріл із правого флангу штрафного від Дрегера на завершення дотепного вкидання ауту на протилежному боці поля, а також гольова нагода Мсакні, яка прийшлась уже на завершення компенсованого часу. Як нападник пробив у дотик повз ближню стійку на завершення прострілу з правого флангу до ближнього кута воротарського — ніхто не знає. Але його команда через це програла перший тайм.

На другу половину гри Австралія вийшла з метою виключно відсидітись у захисті, хоча й одразу після поновлення гри саме її гольовий момент відкривав перелік подій. Гудвін із гострого кута на лівому фланзі штрафного не влучив під дальню стійку, і потім ворота "соккеруз" поступово почали оточувати суперники. Туніс, переважно, грав другим поверхом і кілька разів навіть доводив справу до удару. Мсакні в цьому плані був одним із провідних виконавців, але Раян на лінії грав надійно.

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Навіть наддосвідченого Хазрі зрештою долучили до того, аби розкрити захист австралійської збірної, і він також мав перспективну нагоду для голу, проте переграти голкіпера суперників також не зумів. Зрештою, Туніс оформив серію з матчів без забитих м’ячів на цьому мундіалі, а на представників протилежної півкулі тепер чекає дуже цікавий останній матч.

У заключному турі Туніс гратиме проти Франції, а Австралія зустрінеться з Данією.Туніс —0:1Дюк, 23Дамен — Бронн, Мерія, Талбі — Дрегер (Сассі, 46), Скірі, Лайдуні (Хазрі 67), Абді — Сліті, Джебалі, Мсакні.Раян — Карачич (Дегенек, 75), Суттар, Роулз, Бегич — Ірвін, Муй, Макгрі (Хрустич, 63) — Лекі (Баккус, 83), Дюк (Макларен, 63), Гудвін (Мабіл, 84).Попередження: Лайдуні, Абді, Сассі