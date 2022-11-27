ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 у Катарі збірна Іспанії зіграє проти збірної Німеччини.

Група E 1 Іспанія 1 3 2 Японія 1 3 3 Німеччина 1 0 4 Коста-Ріка 1 0

Іспанія — Німеччина

Неділя, 27 листопада, 21:00. Ер-Хаур, стадіон Ель-Байт. Головний арбітр - Дані Маккелі (Нідерланди).

Хто найкращим чином розпочав чемпіонат світу-2022? Все вірно — збірна Іспанії. Ходили чутки, що атмосфера у роздягальні "червоної фурії" похитнулася після того, як головний тренер Луїс Енріке відправив додому захисника Гая. Але чутки не підтвердились. У першому матчі Іспанія розгромила Коста-Ріку з рахунком 7:0.

Так, можна сказати, що костариканці — не найсильніший суперник, але гра іспанців виглядала неймовірно командною та крутою. Особливо подобаються молоді гравці збірної Іспанії. Немає суматохи в їх діях — лише впевненість та націленість на виповнення цілі. Тому Іспанія, на яку ніхто не ставив, різко може покращити свої шанси на перемогу у змаганні.

Німеччина, чесно кажчі, дуже здивувала. І зробила вона це зі знаком мінус. Нагадаємо, що у першому турі команда Ханса Дітера-Фліка у першому турі групового етапу мундіаля поступилась збірній Японії з рахунком 1:2. Цей результат став сенсацією на рівні рахунку матчу між Аргентиною та Саудівською Аравією (1:2).

Не можна сказати, що Німеччина грала жахливо. У першому таймі вони виглядали досить пристойно, могли забивати і два, і три голи. Але це за них зробили японці, які скористались помилками у захисті. Зараз останній шанс врятувати ситуацію у "Die Mannschaft". Щоб вийти у плей-оф необхідно перемогти Іспанію та викластись на всі сто у заключному турі.

За версією компанії GG.bet, Іспанія — фаворит зустрічі: перемога команди Луїса Енріке оцінюється коефіцієнтом 2,39, перемога німцев — 2,97. На нічию дається коефіцієнт 3,6.

Орієнтовні склади

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди провели між собою 25 поєдинків. Вісім разів перемагала збірна Іспанії, дев'ять перемогу у Німеччини. Ще вісім матчів завершились з нічийним рахунком.