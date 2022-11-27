Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги новини на матчі чемпіонату світу, які проходять у Катарі.
У другому турі чемпіонату світу-2022 за 27 листопада на нас чекають чотири цікаві матчі: Японія зустрінеться з Коста-Рікою, Бельгія зіграє з Марокко, Хорватії протистоятиме Канада, а завершить день гучна зустріч Іспанії та Німеччини.
НЕДІЛЯ, 27 ЛИСТОПАДА, 12:00. АЛЬ-РАЯН, АХМАД БІН АЛІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
У першому турі поточного розіграшу ЧС-2022 збірна Японії підтвердила статус однієї з "темних конячок" і сенсаційно обіграла Німеччину, яка напередодні того матчу вважалася явним фаворитом. Програючи в один м'яч, "сині самураї" зуміли не просто відігратися наприкінці другого тайму, а й шокувати свого суперника двома забитими голами. Здається, що вихід японської команди до плей-оф — лише питання часу, адже наступний її суперник набагато нижчий за рівнем.
Якщо у першому турі японці приємно дивували, то збірна Коста-Ріки – протилежний випадок. Навіть іменитий голкіпер Кейлор Навас не зміг стати на заваді семи пропущеним голам від Іспанії. Що ж, поки що Коста-Ріка виглядає як найслабша команда цього мундіалю. Чи зможе вона реабілітуватися у майбутньому матчі?
До речі, компанія GG.bet вважає Японію явним фаворитом цього протистояння.
НЕДІЛЯ, 27 ЛИСТОПАДА, 15:00. АЛЬ-ТУМАМА, ДОХА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕСАР АРТУРО РАМОС (МЕКСИКА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
У своєму першому матчі цього мундіалю збірна Бельгії зуміла обіграти Канаду з рахунком 1:0, але підопічні Роберто Мартінеса точно не були кращою командою на полі того вечора. Канадці домінували і виглядали набагато краще в атаці — не вдалося лише забити, тоді як у "червоних дияволів" з'явилося безліч приводів для роздумів. Якщо вони сподіваються пройти якнайдалі на цьому чемпіонаті світу, то треба щось змінювати — на одному везінні постійно "виїжджати" не вийде.
Марокканці, у свою чергу, разом із збірною Гани виглядають зараз найсильнішими представниками африканського континенту на цьому мундіалі. У своєму першому матчі збірна Марокко зіграла у нульову нічию з Хорватією, виступивши переважно другим номером. Навряд чи підхід колективу Валіда Реграгі зміниться – у такій непростій групі йому потрібно вичавлювати максимум із кожного матчу, відклавши убік футбольну естетику.
Компанія GG.bet
вважає, що в Бельгії більше шансів на перемогу.
НЕДІЛЯ, 27 ЛИСТОПАДА, 18:00. ХАЛІФА ІНТЕРНЕШНЛ СТЕДІУМ, ДОХА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕС МАТОНТЕ (УРУГВАЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Фіналіст минулого чемпіонату світу стартував на катарському мундіалі нічийним результатом із Марокко. Тоді збірна Хорватії контролювала м'яч більшість часу, але небезпечних моментів біля воріт суперника практично не створила. Поки що досить слабка заявка на плей-оф, не кажучи вже про повторення хоча б половини успіху 2018 року.
А ось збірна Канади приємно здивувала у першому турі з Бельгією, незважаючи на підсумкову поразку з рахунком 0:1. Атакуючий футбол з великою кількістю моментів — до всього цього не вистачило тільки везіння та реалізації. Далі віддавати "виграні" матчі вже нікуди – якщо Канада програє, то залишить ЧС-2022.
Компанія GG.bet вже визначилася з фаворитом на цей матч, віддаючи перевагу Хорватії.
НЕДІЛЯ, 27 ЛИСТОПАДА, 21:00. ЕЛЬ-БАЙТ, ЕЛЬ-ХАУР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Центральний матч сьогодні подарував нам цікаву пару суперників в особі Іспанії та Німеччини. Підопічні Луїса Енріке в першому турі влаштували справжнє свято футболу та великої кількості голів. Ну, а як тут не влаштувати, якщо і суперник дозволяє? Підсумком стали сім забитих м'ячів у ворота Кейлора Наваса, але зараз "фурія роха" зустрінеться із суперником рівнем вище.
"Бундестім" стартувала на цьому чемпіонаті світу з поразки від Японії, яке багатьох здивувало не менше ніж результат матчу Аргентина — Саудівська Аравія. Здавалося, що Німеччина контролює гру і не відчуває особливої загрози для своїх воріт, але друга половина другого тайму піднесла підопічним Гансі Фліка неприємний подарунок у вигляді двох пропущених м'ячів. Головне питання зараз — чи зможуть німці зачепитися за плей-оф ЧС-2022, адже цей матч з іспанцями точно може стати вирішальним.
Компанія GG.bet
віддає перевагу національній збірній Іспанії у питанні потенційного переможця цього поєдинку.