ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги новини на матчі чемпіонату світу, які проходять у Катарі.

У другому турі чемпіонату світу-2022 за 27 листопада на нас чекають чотири цікаві матчі: Японія зустрінеться з Коста-Рікою, Бельгія зіграє з Марокко, Хорватії протистоятиме Канада, а завершить день гучна зустріч Іспанії та Німеччини.

НЕДІЛЯ, 27 ЛИСТОПАДА, 12:00. АЛЬ-РАЯН, АХМАД БІН АЛІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У першому турі поточного розіграшу ЧС-2022 збірна Японії підтвердила статус однієї з "темних конячок" і сенсаційно обіграла Німеччину, яка напередодні того матчу вважалася явним фаворитом. Програючи в один м'яч, "сині самураї" зуміли не просто відігратися наприкінці другого тайму, а й шокувати свого суперника двома забитими голами. Здається, що вихід японської команди до плей-оф — лише питання часу, адже наступний її суперник набагато нижчий за рівнем.

Якщо у першому турі японці приємно дивували, то збірна Коста-Ріки – протилежний випадок. Навіть іменитий голкіпер Кейлор Навас не зміг стати на заваді семи пропущеним голам від Іспанії. Що ж, поки що Коста-Ріка виглядає як найслабша команда цього мундіалю. Чи зможе вона реабілітуватися у майбутньому матчі?

До речі, компанія GG.bet вважає Японію явним фаворитом цього протистояння.

НЕДІЛЯ, 27 ЛИСТОПАДА, 15:00. АЛЬ-ТУМАМА, ДОХА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕСАР АРТУРО РАМОС (МЕКСИКА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У своєму першому матчі цього мундіалю збірна Бельгії зуміла обіграти Канаду з рахунком 1:0, але підопічні Роберто Мартінеса точно не були кращою командою на полі того вечора. Канадці домінували і виглядали набагато краще в атаці — не вдалося лише забити, тоді як у "червоних дияволів" з'явилося безліч приводів для роздумів. Якщо вони сподіваються пройти якнайдалі на цьому чемпіонаті світу, то треба щось змінювати — на одному везінні постійно "виїжджати" не вийде.

Марокканці, у свою чергу, разом із збірною Гани виглядають зараз найсильнішими представниками африканського континенту на цьому мундіалі. У своєму першому матчі збірна Марокко зіграла у нульову нічию з Хорватією, виступивши переважно другим номером. Навряд чи підхід колективу Валіда Реграгі зміниться – у такій непростій групі йому потрібно вичавлювати максимум із кожного матчу, відклавши убік футбольну естетику.

Компанія вважає, що в Бельгії більше шансів на перемогу. GG.bet вважає, що в Бельгії більше шансів на перемогу.