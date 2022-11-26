Футболіст зізнався в симпатії до збірної Хорватії.
Дані Ольмо, Getty Images
26 листопада 2022, 18:59
Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо зізнався, що вважає показовим для себе гру півзахисника Реала та збірної Хорватії Луку Модрича.
"Мені дуже подобається дивитися ігри лубів та збірних, аналізувати їх. Я знаю гравців із переважної більшості команд.
Крім Іспанії, мені дуже подобається Хорватія. Модріч, як на мене, гравець іншого рівня. Те, як він інтерпретує гру, як він контролює м'яч...
Лука — один із тих, з кого я беру приклад зараз, коли граю на позиції півзахисника, на позиціях у центрі. Модріч – один із еталонів", — сказав Ольмо.
Нагадаємо, що Ольмо з 2015 по 2020 роки виступав у Хорватії за Динамо Загреб. Лука Модрич теж грав за цей клуб з 2003 по 2008 роки.