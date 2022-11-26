Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо зізнався, що вважає показовим для себе гру півзахисника Реала та збірної Хорватії Луку Модрича.

"Мені дуже подобається дивитися ігри лубів та збірних, аналізувати їх. Я знаю гравців із переважної більшості команд.

Крім Іспанії, мені дуже подобається Хорватія. Модріч, як на мене, гравець іншого рівня. Те, як він інтерпретує гру, як він контролює м'яч... 

Лука — один із тих, з кого я беру приклад зараз, коли граю на позиції півзахисника, на позиціях у центрі. Модріч – один із еталонів", — сказав Ольмо.

Нагадаємо, що Ольмо з 2015 по 2020 роки виступав у Хорватії за Динамо Загреб. Лука Модрич теж грав за цей клуб з 2003 по 2008 роки.