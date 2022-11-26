ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст зізнався в симпатії до збірної Хорватії.

Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо зізнався, що вважає показовим для себе гру півзахисника Реала та збірної Хорватії Луку Модрича.

"Мені дуже подобається дивитися ігри лубів та збірних, аналізувати їх. Я знаю гравців із переважної більшості команд.

Крім Іспанії, мені дуже подобається Хорватія. Модріч, як на мене, гравець іншого рівня. Те, як він інтерпретує гру, як він контролює м'яч...

Лука — один із тих, з кого я беру приклад зараз, коли граю на позиції півзахисника, на позиціях у центрі. Модріч – один із еталонів", — сказав Ольмо.

Нагадаємо, що Ольмо з 2015 по 2020 роки виступав у Хорватії за Динамо Загреб. Лука Модрич теж грав за цей клуб з 2003 по 2008 роки.