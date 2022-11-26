ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Воротар видав дивовижний матч на мундіалі.

Збірна Польщі у матчі групового етапу чемпіонату світу-2022 здолала Саудівську Аравію з рахунком 2:0.

Залогом успіху збірної Польщі стала впевнена гра воротаря Войцеха Щесни. Він зробив важливі сейви, у тому числі відбивши пенальті наприкінці першого тайму.

Саме воротар Ювентуса наразі є лідером мундіаля по кількості сейвів (9). Він також лідер за кількістю матчів "на нуль".

Відео голів та огляд матчу між Польщею та Саудівською Аравією вже доступний на Football.ua.