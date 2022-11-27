ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий аргентинець відзначився у матчі з Мексикою.

У другому турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здобула перемогу над Мексикою.

Головним героєм цього протистояння став лідер аргентинської команди Ліонель Мессі, який записав на свій рахунок гол та асист.

Таким чином, Мессі став найвіковішим футболістом в історії проведення мундіалей, якому вдалося забити та віддати асист в одному матчі ЧС (35 років 155 днів).

Цікаво також те, що 35-річний аргентинець є наймолодшим гравцем в історії чемпіонату світу, який оформляв гол+пас у одному поєдинку (ЧС-2006, матч з Сербією, 18 років 357 днів).

Дивитись відео голів та огляд матчу Аргентина – Мексика можна на Football.ua.