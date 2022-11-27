Бельгія — Марокко. Історія протистояння

ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваг історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

Вже сьогодні в рамках групи F зійдуться збірні Бельгії та Марокко. Незважаючи на невиразну гру “червоних дияволів” проти Канади, Parimatch Ukraine вважає представника Європи фаворитом матчу і дає на його перемогу коефіцієнт 1,90.

Вперше збірні Бельгії та Марокко зіграли на ЧС-1994, коли були дуже далекі від своїх найкращих часів. Бельгія вже втратила Яна Кулеманса, Еріка Геретса та Франка Веркаунтерна, які допомогли команді дістатися півфіналу ЧС-1986. Пішов і Жан-Марі Пфафф, але тут вже будемо справедливими: Мішель Прюдомм, який довго конкурував із воротарем Баварії і в результаті змінив його в рамці, виявився нічим не гірше.

Марокко мав у своєму розпорядженні найсильнішого гравця у своїй історії (при всій повазі до Зієша, Хакімі і Буну) Нуреддіна Найбета, але на чемпіонаті світу виявився багато в чому завдяки трагедії. Збірна Замбії на початку дев'яностих входила до топу найсильніших на континенті – третє місце на Кубку Африки-1990, чвертьфінал 1992-го – але історію цієї команди перекреслила авіакатастрофа за рік до ЧС. Саме в матчі кваліфікації на мундіаль розбився літак із командою, яка летіла грати проти Габона.

І нехай наступні Кубки Африки умідні куліу провели ще краще, зрозуміло, що смерть 18 людей стала величезним ударом по кадровому потенціалу. Саме в групі із замбійцями виявилася збірна Марокко, що вийшла в плей-офф ЧС у 1986-му, але не пробилася на сам турнір у 1990-му. У результаті команда, яка нічого особливого не представляла, випередила фактично другий склад збірної Замбії і відібралася на мундіаль.

У групі з Бельгією, Голландією та Саудівською Аравією марокканці посіли останнє місце з нулем очок. Програли і бельгійцям, з якими грали у першому турі. Щоправда, всі матчі були програні в один м’яч і не без боротьби, у тому числі й у боротьбі з червоними дияволами. Тут все вирішила радіокерована передача Люка Ніліса на Марка Дегріза: його навіс на лінію воротарського майданчика на самому початку гри відрізав захисників і не залишив форварду інших шансів, окрім як забити.

Надалі Бельгія створила ще багато моментів, але не реалізувала жоден з них. Могла поплатитися: марокканці також не раз могли забивати. Прюдомм замінив Пфаффа без найменшої втрати якості: його сейви на межі левітації захоплюють і через десятиліття... Наприкінці історії ЧС увійшов його колега по амплуа. Халіль Азмі, намагаючись вирішити вихід віч-на-віч на свою користь, отримав травму. Дві заміни на той момент марокканці вже використали... але саме на ЧС-1994 ФІФА дозволила третю спеціально для воротарів – турбуючись про їхнє здоров'я!

Збірна Бельгії згодом обіграє голландців – і цим, певне, вирішить свої завдання цьому ЧС. Після цього “червоні дияволи” програють збірній Саудівської Аравії та закінчать групу на третьому місці. Це все одно виведе їх у плей-офф (той турнір розігрувався за схемою “24 у групах, 16 виходять у плей-офф”), але вже в 1/8 вони вилетять від німців.

Також Бельгія та Марокко зіграли один проти одного дві товариські ігри. 1999-го сильнішим виявився представник Європи, 2008-го – Африки.