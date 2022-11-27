ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Нападник ПСЖ досяг показника легенди.

У другому турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здобула перемогу над Мексикою.

Ліонель Мессі в тій грі відзначився голом та результативною передачею, завдяки чому наздогнав Дієго Марадону.

Тепер на рахунку обох гравців по 21 матчу на чемпіонатах світу та вісім забитих м'ячів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі — перший гравець, який відзначився асистами на п'яти чемпіонатах світу.