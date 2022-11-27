ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинець вчергове увійшов в історію.

У другому турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здобула перемогу над Мексикою.

Лідер аргентинської команди Ліонель Мессі в тій грі відзначився голом та результативною передачею, завдяки чому увійшов в історію подібних турнірів.

Як повідомляє статистичний портал Mister Chip, досвідчений форвард став першим гравцем в історії, що відзначився хоча б одним асистом на п'яти чемпіонатах світу.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі — наймолодший та найстарший гравець, який робив гол+пас у матчі чемпіонату світу.