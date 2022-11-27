Аргентинець вчергове увійшов в історію.
Ліонель Мессі, getty images
27 листопада 2022, 09:59
У другому турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здобула перемогу над Мексикою.
Лідер аргентинської команди Ліонель Мессі в тій грі відзначився голом та результативною передачею, завдяки чому увійшов в історію подібних турнірів.
Як повідомляє статистичний портал Mister Chip, досвідчений форвард став першим гравцем в історії, що відзначився хоча б одним асистом на п'яти чемпіонатах світу.
Нагадаємо, що Ліонель Мессі — наймолодший та найстарший гравець, який робив гол+пас у матчі чемпіонату світу.