39-річний півзахисник та капітан увійшов в історію своєї національної команди.
Атіба Гатчинсон, getty images
27 листопада 2022, 19:10
У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 у очному протистоянні зустрілися збірні Хорватії та Канади.
У стартовому складі канадської команди на цей поєдинок традиційно вийшов досвідчений півзахисник та капітан Атіба Гатчинсон.
Для 39-річного хавбека матч із Хорватією став 100-м у футболці збірної Канади. Як повідомляє Opta, він став першим гравцем в історії "червоних", кому вдалося досягти цієї позначки.
Також зазначимо, що Гатчинсон є найстаршим польовим гравцем, який вийшов у старті своєї команди в матчі чемпіонату світу.