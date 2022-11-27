ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

39-річний півзахисник та капітан увійшов в історію своєї національної команди.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 у очному протистоянні зустрілися збірні Хорватії та Канади.

У стартовому складі канадської команди на цей поєдинок традиційно вийшов досвідчений півзахисник та капітан Атіба Гатчинсон.

Для 39-річного хавбека матч із Хорватією став 100-м у футболці збірної Канади. Як повідомляє Opta, він став першим гравцем в історії "червоних", кому вдалося досягти цієї позначки.

Також зазначимо, що Гатчинсон є найстаршим польовим гравцем, який вийшов у старті своєї команди в матчі чемпіонату світу.