ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 27 листопада 2022, 18:00.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Хорватії здобула впевнену перемогу над Канадою.

Колектив Златко Далича зумів правильним чином зреагувати на швидкий пропущений м'яч, тоді як канадська збірна через цю поразку втратила шанси на вихід до плей-оф катарського мундіалю.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Хорватія — Канада у 2 турі групового етапу ЧС-2022:

Хорватія — Канада 4:1

Голи: Крамарич, 36, 70, Лівая, 44, Маєр, 90+4 — Девіс, 2



Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Модрич (Маєр, 87), Брозович, Ковачич (Пашалич, 87) — Лівая (Петкович, 60), Крамарич (Влашич, 73), Перішич (Оршич, 86).



Канада: Борян — Джонстон, Віторія, Міллер — Ларея (Гойлетт, 62), Гатчинсон (Адекугбе, 73), Еуштакіу (Осоріо, 46), Девіс — Б’юкенен, Ларін (Коне, 46), Девід (Кавалліні, 73).



Попередження: Ловрен, Модрич — Б’юкенен, Міллер