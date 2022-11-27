ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Колектив Златко Далича зумів правильним чином зреагувати на швидкий пропущений м'яч.

Після першого туру чемпіонату світу-2022 в Катарі українські вболівальники прагнули радше залишити поза увагою аналітики події в рамках квартету F, аніж намагатись зібрати до купи інформацію від глядачів, що мали можливість у середу на звітному тижні подивитись за виступом збірної Хорватії в матчі проти Марокко в найбільш ранньому часовому слоті, а також від тих, хто дивом залишився під вечір зі світлом та бачив, як збірна Канади вперше за 36 років брала участь в основному раунді мундіалю.

Щоправда тріумфальному поверненню "кленових листків" не дала статись збірна Бельгії з власними амбіціями (1:0), тоді як фіналістам останнього розіграшу довелось трохи ніяковіти через відсутність голів у їхньому матчі проти представників африканського континенту (0:0). Проте квартеті з помітним захисним нахилом рано чи пізно мав з’явитись явний фаворит у боротьбі за вихід до плей-оф, тож саме в другому турі планувалось, що ми побачимо вирішальний раунд двобоїв.

Збірна Канади до цього з’являлась на чемпіонатах світу лише одного разу, і цей досвід для неї був украй невдалим, оскільки навіть одного голу північноамериканська збірна тоді не змогла забити. Оскільки результативних дій від футболістів Джона Гердмана ми не бачили й у грі проти Бельгії, то звітна зустріч отримувала ще один цікавий аспект. Канадці це добре розуміли, і саме тому вже на другій хвилині Альфонсо Девіс головою в центрі штрафного завершив подачу Б'юкенена з правого флангу, ставши таким чином автором першого в історії країни голу на мундіалі.

Доволі важко після цього епізоду грала на м’ячі розгублена Хорватія, і геть не одразу хлопці Златко Далича віднайшли в собі сили на гідну відповідь. "Картаті" поступово просували лінію власних атак у бік чужого штрафного, і зрештою вона досягла визначеною мети вже після завершення першої половини стартових 45 хвилин ігрового часу. Тривожний сигнал у вигляді незарахованого через офсайд у партнера постріл Крамарича з правого флангу штрафного під дальню стійку був проігнорований гостьовим колективом, тож незабаром Андрей повторив удар уже з протилежного боку чужих володінь.

Позитивна динаміка європейської команди при цьому була наочно помітною, тож ніхто не здивувався, коли на повній швидкості хорвати ще раз переїхали захист суперників уздовж та впоперек своїми передачами під перерву, а непомітний до цього Лівая прицільним ударом із півкола перед штрафним у лівий нижній кут вивів свою команду вперед за рахунком уперше в звітній зустрічі та на турнірі загалом.

Проблема Канади полягала лише в одному — хлопці Гердмана зуміли забити свій гол, проте осягнути, що саме потрібно робити з отриманою перевагою, так і не змогли. Після перерви керманич почав робити хаотичні заміни, і якби Осоріо з виходу на поле одразу ж забив гол, отримавши нагоду пробити в дальній кут від входу до правого флангу штрафного, то, можливо, ми б говорили зовсім про інший футбол.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

У нашому ж випадку хорвати подивились осторонь на цей епізод, та й пішли собі й надалі змушувати працювати голкіпера Боряна. Володіння Канади опинились під облогою десь посеред другого тайму, і це зрештою призвело до ще одного результативного удару Крамарича, якому просто вистачало досвіду, аби ловити суперників на вдалих технічних прийомах у чужому штрафному.

Північноамериканський колектив на тлі третього пропущеного почав розкриватись ще більше, але виключно оголив і без того ненадійну лінію захисту, за підсумком чого ми побачили вихід два-в-один від Оршича та Маєра проти бідолашного голкіпера, який завершився голом від Ловро.

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У заключному турі Хорватія зіграє проти Бельгії, а Канада протистоятиме Марокко.— Канада 4:1Крамарич, 36, Лівая, 44, Маєр, 90+4 — Девіс, 2Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Модрич (Маєр, 87), Брозович, Ковачич (Пашалич, 87) — Лівая (Петкович, 60), Крамарич (Влашич, 73), Перішич (Оршич, 86).Борян — Джонстон, Віторія, Міллер — Ларея (Гойлетт, 62), Гатчинсон (Адекугбе, 73), Еуштакіу (Осоріо, 46), Девіс — Б’юкенен, Ларін (Коне, 46), Девід (Кавалліні, 73).Попередження: Ловрен, Модрич — Б’юкенен, Міллер