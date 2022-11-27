ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Іспанський форвард отримав нагороду за підсумками другого туру групового етапу ЧС-2022.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Іспанії розійшлася миром із Німеччиною (1:1).

Найкращим гравцем цього протистояння визнано нападника іспанської команди Альваро Морату, який на клубному рівні захищає кольори мадридського Атлетіко.

30-річний Мората вийшов на заміну на 54-й хвилині замість Ферана Торреса при рахунку 0:0 та згодом став автором єдиного голу своєї команди у цьому матчі.