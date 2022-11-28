ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 27 листопада 2022, 21:00.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Іспанії розійшлася миром із Німеччиною (1:1).

Підопічні Луїса Енріке повели у рахунку на 62-й хвилині завдяки зусиллям Альваро Морати, проте колективу Гансі Фліка вдалося зберегти шанси на плей-оф ЧС-2022 за рахунок гола Нікласа Фюллькруга на 83-й хвилині зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іспанія — Німеччина у 2 турі групового етапу ЧС-2022:

Іспанія — Німеччина 1:1

Голи: Мората, 62 — Фюллькруг, 83



Іспанія: Сімон — Карвахаль, Лапорт, Родрі, Альба (Бальде, 82) — Гаві (Коке, 66), Бускетс, Педрі — Торрес (Мората, 54), Асенсіо (Вільямс, 66), Ольмо.



Німеччина: Ноєр — Керер (Клостерманн, 70), Зюле, Рюдігер, Раум (Шлоттербек, 87) — Кімміх, Горецка — Гнабрі (Гофманн, 55), Гюндоган (Сане, 69), Мусіала — Мюллер (Фюллькруг, 70).



Попередження: Бускетс — Керер, Горецка, Кімміх