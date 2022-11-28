ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

Сьогоднішній ігровий день на ЧС закінчиться дуеллю Португалії та Уругваю. Нещодавній чемпіон Європи у першому турі показав не найвиразнішу гру, але при цьому здобув результат, обігравши Гану. Нещодавній чемпіон Південної Америки втратив очки з Такою Ж Кореєю – і, можливо, саме тому Parimatch Ukraine вважає фаворитами португальців, даючи на їхню перемогу коефіцієнт 2,04.

До сьогодні Португалія та Уругвай зіграли лише один офіційний матч – але який! Це був плей-офф попереднього чемпіонату світу. Португалія, ще у статусі чемпіона Європи, вразила весь світ нічиєю 3:3 з іспанцями та впевнено вийшла до 1/8. Уругвай взагалі не відчув опір у матчах із саудівцями, єгиптянами та росіянами. Три матчі були виграні із сумарним рахунком лише 5:0 – але це були не більше, ніж тренування армії Табареса перед справжнім випробуванням.

Вже початок гри змусив згадати, що 3:3 з іспанцями були не лише футбольним подвигом Роналду, а й жахливою грою оборони. Кавані відклеївся від захисників і без жодної опіки замкнув подачу Суареса. Напевно, навіть важливіше, що у першому таймі “селесте” якісно стримувала атакуюче сузір'я Португалії.

На початку другого тайму Португалію врятувало підключення Пепе в атаку, але Уругвай швидко відновив статус-кво завдяки чудовій контратаці. І знову красиво завершила атаку людина, названа на честь Томаса Едісона: цього разу Кавані відгукнувся на розрізний пас Бентанкура. Величезний шанс “селесте” подарував Муслера, який вирішив зіграти на виході та випустив м'яч із рук. На жаль для португальців, Бернарду Сільва пробив вище за порожні ворота. Останній удар по воротах завдав Руї Патрісіу, який підключився на кутовий, але цей удар був неточним.

Уругвай – Португалія – 2:1

Голи: Кавані (7, 62) – Пепе (55)

Уругвай: Муслера – Хіменес, Годін, Касерес – Нандес (Санчес, 81), Торрейра, Бентанкур (Родрігес, 63), Весіно, Лаксальт – Суарес, Кавані (Стуані, 74)

Португалія: Руй Патрісіу – Р. Перейра, Пепе, Фонте, Геррейру – Карвалью, Адрієн (Куарежма, 65) – Б. Сілва, Жоау Маріу (М. Фернандеш, 84) – Гедеш (Ан. Сілва, 74), Роналду

Момент, який увічнений на головному фото цього матеріалу, в принципі став головною асоціацією з матчем: Роналду допомагає піти з поля Кавані. Так, неймовірний перфоманс дорого коштував Едінсону: він отримав травму і більше на ЧС не грав. Два чемпіонати світу поспіль “селесте” вилітала, не маючи можливості виставити оптимальний склад атаки. 2014-го Суарес, скажімо так, самоусунувся ще в групі, цього разу Кавані фактично пожертвував собою битві з португальцями – і Франція досить легко впоралася з Уругваєм у 1/4.

Роналду – окрема історія. Кріштіану дав привід фанатам зворушитися його благородством (“допомагає навіть головному супернику!”), дав привід лихословити хейтерам (“примушує суперника якнайшвидше покинути поле – для цього є суддя!”), але у будь-якому разі дав привід говорити саме про це. Так людина, названа на честь Рональда Рейгана, мимоволі чи спеціально, але відвернула увагу від найголовнішого: власне, дуже невиразної гри. Кріштіану сильно перетримував м'яч і не зміг нічого зробити проти вишколеної уругвайської оборони.

Тепер він має шанс поквитатися. Втім, і Кавані теж ще в грі. Їхньому протистоянню олії у вогонь підлило спільне перебування в МЮ: за словами різних інсайдерів, Едінсона дуже розлютила історія, коли у нього відібрали сімку і в принципі перестали довіряти на Олд Траффорд заради голденбою. Що ж, тим яскравішою має бути сьогоднішня гра.

Також Португалія обіграла Уругвай 3:0 у товариському матчі 1966-го (ще б пак! ця команда через місяць виграє бронзові медалі ЧС!) і зіграла 1:1 у спеціальному турнірі 1972-го до ювілею незалежності Бразилії.

Віталій Пасічний, Football.ua