ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бразильський півзахисник розповів про власні передчуття від виступів на мундіалі в Катарі.

Збірна Бразилії в рамках другого туру чемпіонату світу-2022 в Катарі зіграє проти Швейцарії.

Бразилія — Швейцарія. Напередодні

Півзахисник п’ятиразових чемпіонів світу Фред, що на клубному рівні виступає за англійський Манчестер Юнайтед, перед грою розповів про підготовку до відповідальної зустрічі.

"Я добре пам'ятаю 2002 рік та чемпіонат світу. Дещо навіть можу пригадати й з 1998 року, проте лише окремими спалахами. Проте в 2002, так, пам’ятаю, що дивився кожну гру в Японії.

За бразильським часом матчі проходили о п’ятій годині ранку, тож я пам’ятаю, як домовлявся з батьком, щоб той розбудив мене, щоб я не пропускав жодної гри. Такий мій перший і найголовніший спогад про цей турнір.

Окрім того, це — найкращий мій спогад, тому що ми зрештою виграли той чемпіонат світу.

Чи можна назвати кожного з того складу героями для країни? Так, звичайно. Я пам’ятаю кожного, хто тоді грав за команду. Сьогодні я працюю з Жилберто Сілвою. Він мій агент і разом один із тих, хто вигравав чемпіонат світу. Саме тому я багато спілкуюся з ним, щоб дізнатись якомога більше. Якщо ти виграєш чемпіонат світу, то тобі одразу стає про що розповісти іншим.

Тож я багато спілкуюся з ним, але пам’ятаю, звичайно, як Роналду забив у фіналі. Добре пам’ятаю. Роналдіньйо, Рівалдо, було багато гравців, Роберто Карлос, Кафу. Тож у мене закарбувалось у пам’яті багато героїв із того чемпіонату світу.

Зараз у нас також зібралась гарна команда, тому я гордий бути тут поруч із своїми друзями та зіграти на ще одному чемпіонаті світу. Будемо намагатись виграти цей турнір, бо це дуже важливо для нас та для країни загалом", — заявив бразильський виконавець.

Нагадаємо, що Бразилія зіграє проти Швейцарії 28 листопада о 18:00.