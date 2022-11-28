ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Камерун та Сербія розійшлись миром у гольові перестрілці

Поява на полі нападника Венсана Абубакара схилила шалі терезів на користь команди з Африки.

Камерун — Сербія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Камерун — Сербія 3:3

Голи: Кастелетто, 29, Абубакар, 63, Шупо-Мотінг, 66 — Павлович, 45+1, С. Мілінкович-Савич, 45+3, Мітрович, 53



Камерун: Епассі — Фай, Кастеллетто, Нкулу, Толо — Замбо-Ангісса (Гує, 81), Кунде (Ондуа, 68), Хонгла (Абубакар, 55) — Мбемо (Нкуду, 81), Шупо-Мотінг, Токо-Екамбі (Бассогог, 68).



Сербія: В. Мілінкович-Савич — Міленкович, Велькович (Бабич, 78), Павлович (С. Мітрович, 13) — Живкович (Радоньїч, 79), Лукич, Максимович, Костич (Джурічич, 90+2) — Тадич, А. Мітрович, С. Мілінкович-Савич (Груїч, 79).



Попередження: Нкулу, Бассогог (поза полем) — Йович (поза полем), Міленкович