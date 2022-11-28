Камерунський футболіст демонструє високу результативність.
Ерік-Максім Шупо-Мотінг, Getty Images
28 листопада 2022, 16:19
У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірні Камеруну та Сербії зіграли внічию (3:3).
На 66-й хвилині гри голом відзначився Ерік-Максим Шупо-Мотінг. Він допоміг своїй команді не програти сербам.
Таким чином, для 33-річного футболіста це став дванадцятий гол у дванадцяти останніх матчах за збірну та клуб.
Нагадаємо, що влітку 2023 року Шупо-Мотинг може стати вільним агентом, якщо не продовжить контракт із Баварією.