ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Камерунський футболіст демонструє високу результативність.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірні Камеруну та Сербії зіграли внічию (3:3).

На 66-й хвилині гри голом відзначився Ерік-Максим Шупо-Мотінг. Він допоміг своїй команді не програти сербам.

Таким чином, для 33-річного футболіста це став дванадцятий гол у дванадцяти останніх матчах за збірну та клуб.

Нагадаємо, що влітку 2023 року Шупо-Мотинг може стати вільним агентом, якщо не продовжить контракт із Баварією.