Півзахисник забив вирішальний гол.
Каземіро, getty images
28 листопада 2022, 22:37
Збірна Бразилії в рамках поєдинку другого туру групового етапу чемпіонату світу мінімально обіграла Швейцарію.
Найкращим гравцем матчу був визнаний бразильський півзахисник Каземіро, який забив вирішальний м'яч.
Завдяки перемозі бразильці гарантували собі вихід в стадію плей-оф. У заключному турі Бразилія зіграє проти Камеруну.
Нагадаємо, що на нашому сайті доступне відео голу та огляд матчу чемпіонату світу між Бразилією та Швейцарією.