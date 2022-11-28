ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник забив вирішальний гол.

Збірна Бразилії в рамках поєдинку другого туру групового етапу чемпіонату світу мінімально обіграла Швейцарію.

Найкращим гравцем матчу був визнаний бразильський півзахисник Каземіро, який забив вирішальний м'яч.

Завдяки перемозі бразильці гарантували собі вихід в стадію плей-оф. У заключному турі Бразилія зіграє проти Камеруну.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступне відео голу та огляд матчу чемпіонату світу між Бразилією та Швейцарією.