ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Підтримка нашого нарду відчутна навіть в Катарі.

Збірна Португалії в рамках поєдинку другого туру групового етапу чемпіонату світу впевнено переграла Уругвай з рахунком 2:0.

Під час зустрічі на поле вибіг вболівальник, у якого на футболці був надпис "Save Ukraine". Це був Маріо Феррі, який є діючим футболістом та громадським діячем.

У березні цього року Феррі був у Польщі, в селі Медика, де допомагав українським біженцям перетинати кордон з Польщею.

"Отримую 30-40 повідомлень на день. Дуже стараюся допомогти всім, кому можу. Все оплачую сам, не беру грошей. Нещодавно майже побився з хлопцем, який на цьому заробляє", — наводить слова Феррі CBS Sports.

Також на його футболці був заклик поважати жінок Ірану, вибіг він з прапором ЛГБТ спільноти, а на йогу руці є татуювання тризубу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що представники ФІФА вилучили прапор полку А3ОВ зі стадіону під час матчу Німеччина — Іспанія.