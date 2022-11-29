Півзахисник отримав нагороду.
Бруну Фернандеш, getty images
29 листопада 2022, 00:31
Збірна Португалії в рамках поєдинку другого туру групового етапу чемпіонату світу впевнено переграла Уругвай з рахунком 2:0.
Дублем у складі португальської команди відзначився Бруну Фернандеш, якого визнали найкращим гравцем зустрічі.
Завдяки перемозі команда Сантуша гарантувала собі вихід в стадію плей-оф. У заключному турі Португалія зіграє проти Південної Кореї.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що найкращим гравцем іншого матчу, Бразилія — Швейцарія, став інший гравець Манчестер Юнайтед — Каземіро.