ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник отримав нагороду.

Збірна Португалії в рамках поєдинку другого туру групового етапу чемпіонату світу впевнено переграла Уругвай з рахунком 2:0.

Дублем у складі португальської команди відзначився Бруну Фернандеш, якого визнали найкращим гравцем зустрічі.

Завдяки перемозі команда Сантуша гарантувала собі вихід в стадію плей-оф. У заключному турі Португалія зіграє проти Південної Кореї.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що найкращим гравцем іншого матчу, Бразилія — Швейцарія, став інший гравець Манчестер Юнайтед — Каземіро.