ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У рамках заключного, третього туру чемпіонату світу-2022, збірна Канади прийматиме збірну Марокко.

Група F 1 Хорватія 2 4 2 Марокко 2 4 3 Бельгія 2 3 4 Канада 2 0

Канада — Марокко

Четвер, 1 листопада, 17:00. Стадіон Тумама (Доха). Головний арбітр матчу — .

Як ми і передбачали, збірна Канади не вийшла у плей-оф та втратити усі шанси зробити це вже у другому турі. Кажемо на жаль, адже гра збірної Канади точно не була такою, як, наприклад, в інших, хто також вже втратив усі шанси. Команда з Північної Америки провела два досить непоганих матчі, хоча перший тур був набагато кращім. Тоді вони мінімально поступилися Бельгії, хоча мали усі шанси вийти переможцем з цієї зустрічі.

Рівний турнір провів лідер канадської національної команди Альфонсо Девіс. Від Джонатана Девіда багато чого очікували і не можна сказати, що молодий форвард Лілля провалився. Він зіграв також непогано. Проте результату не було досягнуто. Тому, що у другому турі їм не хватило сил та досвіду, щоб щось протиставити Хорватії. Якщо у першому таймі вони грали на рівних, до у другому хорвати просто дотиснули. Наступного разу очікуємо від канадців більше і бажаємо їм вийти на мундіаль знову.

Марокко точно є за що хвалити. У першому турі чемпіонату світу вони на рівних грали проти Хорватії, і це з новим тренером, який не мав великої кількості часу поставити футболістам свій стиль. Рахунок залишився незмінним — 0:0. А ось у другому турі африканська збірна створила сенсацію, обігравши збірну Бельгії. Так, це не найкращий варіант бельгійської команди, але у тому матчі була битва характерів: хто ж перший помилиться, хто зможе завдати вирішального удару?

І ця битва була за Марокко. Спочатку, на 73 Роман Се, капітан марокканської збірної, відкрив рахунок, а вже у додатковий час молодий та перспективний Закарія Абухлаль зняв усі питання щодо можливого тріумфатора. Проте чи може статись так, що Марокко вилетить з третього місця, хоча зараз займає друге? Може. Про це ми детальніше вже розповідали. Але завдання буде одне — перемогти Канаду та їхати далі.

За версією компанії GG.bet, Марокко — фаворит зустрічі: перемога команди з Африки оцінюється коефіцієнтом 2,18, перемога Канади — 3,54. На нічию дається коефіцієнт 3,4.

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