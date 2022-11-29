Football.ua знайомить своїх читачів з всіма можливими варіантами перед третім туром групового етапу чемпіонату світу.
Напередодні матчем Португалія — Сербія підійшов до кінця другий тур групового етапу чемпіоната світу в Катарі. Позаду вже 24 поєдинки, ми побачили дуже багато цікавого та несподіваного, але ж скільки всього ще попереду!
Отже, наразі ми з вами на порозі третього туру, за підсумком якого 16 збірних вийдуть до плей-оф та продовжать погоню за мрією, а ось всі інші оправляться додому ні з чим.
У цьому матеріалі Football.ua пропонує своїм читачами ознайомитися зі всіма розкладами перед вирішальними матчами.
|ГРУПА A
|1
|
|Нідерланди
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|
|Еквадор
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|3
|
|Сенегал
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|
|Катар
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
Нідерландам для виходу далі буде просто не програти Катару. Для першого місця треба перемагати та дивитися на результат матчу Еквадору — якщо ця команда виграє з меншою різницею м'ячів або матиме більше жовтих карток, ніж Нідерланди, то саме команда ван Гаала буде першою. Ще є варіант із програшем Катару та виходу у плей-офф. Це трапиться за умови програшу в один м'яч, а матч Еквадор – Сенегал повинен закінчиться внічию, переможе Еквадор або переможе Сенегал з більшою різницею, ніж програють самі Нідерланди.
Еквадору достатньо нічиєї. Також можливий варіант з поразкою, але для цього потрібна і поразка Нідерландів від Катару з більшою різницею голів.
Сенегал для виходу далі влаштує лише перемога у матчі проти Еквадору. Якщо Нідерланди не обіграють Катар, тоді африканці можуть розраховувати на першу сходинку.
Катар втратив всі шанси на вихід з групи.
29 ЛИСТОПАДА 2022
|ГРУПА B
|1
|
|Англія
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|2
|
|Іран
|2
|1
|0
|1
|4
|6
|-2
|3
|3
|
|США
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|
|Уельс
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
Англії для виходу достатньо не програти Уельсу. Для першого місця потрібно перемагати чи розраховувати на нічию у матчі Іран – США. Також можна вийти навіть у разі поразки Уельсу, але не більше, ніж з різницею в два голи.
Іран вийде далі у разі перемоги. У разі нічиєї треба сподіватися, що Уельс не обіграє Англію.
США потрібно обов'язково перегравати Іран.
Уельсу необхідно обов'язково перегравати Англію. З будь-яким рахунком, якщо в паралельному матчі буде нічия, і з різницею щонайменше 4 голи, якщо в тому ж матчі буде переможець. У такому разі Уельс обжене Англію за додатковими показниками.
|ГРУПА C
|1
|
|Польща
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|4
|
|2
|
|Аргентина
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|
|3
|
|Саудівська Аравія
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|
|4
|
|Мексика
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|
Польщі для виходу в плей-офф достатньо не програти Аргентині. Якщо поляки переможуть, то це гарантує їм перше місце. Якщо ж буде нічия, а Саудівська Аравія не обіграє Мексику, тоді поляки також будуть першими. У випадку поразки з різницею до 2 мʼячів треба сподіватися, що Мексика не переможе або переможе з меншою різницею голів.
Аргентині для виходу з першого місця потрібно перегравати Польщу. При цьому потрібно, щоб Саудівська Аравія не виграла матч з різницею, що на два м'ячі буде більше за різницю Аргентини в матчі з Польщею. Для другого місця Аргентині може вистачити нічиєї, якщо Саудівська Аравія зіграє внічию з Мексикою. Влаштує й поразка аравійців, але не більше ніж в три м'ячі.
Саудівська Аравія гарантує собі вихід далі в разі перемоги над Мексикою. Якщо поляки обіграють Аргентину, тоді аравійцям вистачить і нічийного результату. Перше місце в Саудівської Аравії буде, якщо команда переможе, а поляки зіграють внічию з Аргентиною. Або аравійці переможуть з різницею на два м'ячі більше, ніж аргентинці.
Мексика пройде далі лише в разі своєї перемоги та ще декількох умов. Перший з варіантів — потрібно, щоб Польща обіграла Аргентину. Другий — Аргентина переможе Польщу, а різниця Мексики буде краща за польську (наразі -2 проти +2). Третій — Польща та Аргентина зіграють внічию, а різниця Мексики буде краща за аргентинську (наразі -2 проти +1)
|ГРУПА D
|1
|
|Франція
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|6
|2
|
|Австралія
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|3
|
|Данія
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|
|Туніс
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
Франція вже гарантувала собі вихід з групи. Щоб зберегти першу сходинку, потрібно набрати хоча б один бал або зберегти кращу різницю, ніж в австралійців. Наразі +4 проти -2.
Австралії потрібно перемагати Данію, тоді команда точно вийде в плей-офф. Якщо ж за данцями буде нічия, то потрібно сподіватись, щоб Туніс не обіграє Францію. В інших випадках австралійці далі не пройдуть.
Данії, в свою чергу, потрібна лише перемога над Австралією. Також важливо, щоб Туніс не обіграв Францію з кращою різницею, ніж данці австралійців.
Туніс влаштує лише перемога над Францією, а інше залежить від паралельного матчу. Потрібно або виграти з кращою різницею, ніж данці обіграють Австралію, або нічия у іншій грі.
|ГРУПА E
|1
|
|Іспанія
|2
|1
|1
|0
|8
|1
|7
|4
|2
|
|Японія
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|
|Коста-Рика
|2
|1
|0
|1
|1
|7
|-6
|3
|4
|
|Німеччина
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
Іспанія гарантує собі перше місце в разі перемоги над Японією. Якщо буде нічия, тоді іспанці вийдуть в плей-офф, але можуть втратити першу сходинку в тому випадку, якщо Коста-Рика обіграє німців. Якщо Іспанія програє, а німці не зможуть обіграти Коста-Рику, тоді іспанці усе одно вийдуть далі.
Японія займе першу сходинку, якщо обіграє іспанців, а Коста-Рика не декласує німців. В разі нічиєї у японців будуть шанси на другу сходинку. Для цього потрібно, щоб Коста-Рика не обіграла німців, або німці не обіграли Коста-Рику з різницею у два або більше м'яча.
Коста-Рика пройде далі, якщо переможе німців. Якщо Іспанія і Японія зіграють внічию, то навіть з першого місця. Якщо ж костариканці зіграють внічию, тоді потрібно, щоб Іспанія обіграла Японію.
Німеччину влаштує лише перемога, але потрібне виконання ще деяких умов. Або Іспанія обіграє Японію, тоді німці будуть другі. Якщо ж Іспанія та Японія зіграють внічию, тоді німцям потрібно перемагати мінімум у два м'ячі. Якщо ж Японія переможе, тоді німцям потрібно перемагати костариканців з хокейним рахунком.
|ГРУПА F
|1
|
|Хорватія
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|2
|
|Марокко
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|4
|3
|
|Бельгія
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|
|Канада
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
01 ГРУДНЯ 2022
Хорватії вистачить нічийного результату, щоб вийти з групи. У випадку, якщо Марокко не обіграє Канаду, цього вистачить і для першого місця, інакше потрібна перемога та збереження кращої різниці. Якщо хорвати програють, але програє й Марокко, тоді Хорватія усе одно пройде далі.
Марокко вистачить нічийного результату, щоб гарантовано пройти далі. Якщо ж Хорватія обіграє Бельгію, тоді марокканці усе одно пройдуть далі. У випадку перемоги над Канадою, Марокко може зайняти перше місце, якщо матимуть кращий показник, ніж в хорватів.
Бельгії для виходу далі потрібна перемога. В такому випадку бельгійці будуть перші або другі залежно від результату Марокко. Якщо ж команда зіграє внічию, тоді потрібно сподіватись, що канадці розгромлять Марокко.
Канада вже точно не вийде з групи.
|ГРУПА G
|1
|
|Бразилія
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|2
|
|Швейцарія
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|
|Камерун
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|
|Сербія
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
Бразилія вже гарантувала собі вихід з групи. Втратити першу сходинку команда зможе, якщо програє Камеруну, а різниця Швейцарії стане краще, ніж в бразильців. Наразі в команди Тіте +3, у швейцарців 0.
Швейцарії вихід далі гарантує перемога. Якщо ж буде нічия, тоді потрібно, щоб Камерун не обіграв Бразилію.
Камерун зможе вийти в плей-оф лише в разі перемоги над Бразилією, але й потрібно, щоб або Швейцарія зіграла внічию з сербами при перемозі Камеруну у два або більше м'яча, або ж потрібна перемога Сербії, проте камерунцям потрібно зберегти кращу різницю.
Сербів влаштує лише перемога. Крім того, важливо, щоб Камерун не обіграв Бразилію та не завершив груповий етап з кращою різницею. Наразі у сербів -2, тоді як у Камеруну -1.
|ГРУПА H
|1
|
|Португалія
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|3
|6
|2
|
|Гана
|2
|1
|0
|1
|5
|5
|0
|3
|3
|
|Південна Корея
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|
|Уругвай
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
02 ГРУДНЯ 2022
Португалія вже гарантувала собі вихід з групи. Якщо команда Сантуша набере хоча б один бал у грі з Південною Кореєю, тоді гарантує собі першу сходинку. Опуститись на друге місце ще можливо, але для цього потрібно програти свій матч, а Гана повинна обіграти Уругвай. Крім того, необхідно "нівелювати" різницю м'ячів, яка наразі суттєво на користь португальців.
Гана незалежно від іншого результату групи вийде в плей-оф, якщо переможе Уругвай. У випадку нічиєї, потрібно сподіватись, що Південна Корея не зможе обіграти Португалію з різницею два або більше м'яча.
Південна Корея повинна перемагати Португалію, якщо хоче пройти далі. При цьому, потрібно, щоб Гана не перемогла Уругвай. Якщо в іншому матчі буде нічия, то потрібна різниця краща ніж у Гани, а якщо переможе Уругвай, то ніж в Уругваю.
Уругваю потрібно сподіватись на перемогу над Ганою, тоді не дати команді вийти в плей-оф може лише перемога Південної Кореї над Португалією. При цьому, потрібно ще дивитись різницю команд. Наразі це -1 проти -2.