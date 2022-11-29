ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua знайомить своїх читачів з всіма можливими варіантами перед третім туром групового етапу чемпіонату світу.

Напередодні матчем Португалія — Сербія підійшов до кінця другий тур групового етапу чемпіоната світу в Катарі. Позаду вже 24 поєдинки, ми побачили дуже багато цікавого та несподіваного, але ж скільки всього ще попереду!

Отже, наразі ми з вами на порозі третього туру, за підсумком якого 16 збірних вийдуть до плей-оф та продовжать погоню за мрією, а ось всі інші оправляться додому ні з чим.

У цьому матеріалі Football.ua пропонує своїм читачами ознайомитися зі всіма розкладами перед вирішальними матчами.

ГРУПА A 1 Нідерланди 2 1 1 0 3 1 2 4 2 Еквадор 2 1 1 0 3 1 2 4 3 Сенегал 2 1 0 1 3 3 0 3 4 Катар 2 0 0 2 1 5 -4 0

Нідерландам для виходу далі буде просто не програти Катару. Для першого місця треба перемагати та дивитися на результат матчу Еквадору — якщо ця команда виграє з меншою різницею м'ячів або матиме більше жовтих карток, ніж Нідерланди, то саме команда ван Гаала буде першою. Ще є варіант із програшем Катару та виходу у плей-офф. Це трапиться за умови програшу в один м'яч, а матч Еквадор – Сенегал повинен закінчиться внічию, переможе Еквадор або переможе Сенегал з більшою різницею, ніж програють самі Нідерланди.

Еквадору достатньо нічиєї. Також можливий варіант з поразкою, але для цього потрібна і поразка Нідерландів від Катару з більшою різницею голів.

Сенегал для виходу далі влаштує лише перемога у матчі проти Еквадору. Якщо Нідерланди не обіграють Катар, тоді африканці можуть розраховувати на першу сходинку.

Катар втратив всі шанси на вихід з групи.

ГРУПА B 1 Англія 2 1 1 0 6 2 4 4 2 Іран 2 1 0 1 4 6 -2 3 3 США 2 0 2 0 1 1 0 2 4 Уельс 2 0 1 1 1 3 -2 1

29 ЛИСТОПАДА 2022

Англії для виходу достатньо не програти Уельсу. Для першого місця потрібно перемагати чи розраховувати на нічию у матчі Іран – США. Також можна вийти навіть у разі поразки Уельсу, але не більше, ніж з різницею в два голи.

Іран вийде далі у разі перемоги. У разі нічиєї треба сподіватися, що Уельс не обіграє Англію.

США потрібно обов'язково перегравати Іран.

Уельсу необхідно обов'язково перегравати Англію. З будь-яким рахунком, якщо в паралельному матчі буде нічия, і з різницею щонайменше 4 голи, якщо в тому ж матчі буде переможець. У такому разі Уельс обжене Англію за додатковими показниками.

ГРУПА C 1 Польща 2 1 1 0 2 0 2 4 2 Аргентина 2 1 0 1 3 2 1 3 3 Саудівська Аравія 2 1 0 1 2 3 -1 3 4 Мексика 2 0 1 1 0 2 -2 1

Польщі для виходу в плей-офф достатньо не програти Аргентині. Якщо поляки переможуть, то це гарантує їм перше місце. Якщо ж буде нічия, а Саудівська Аравія не обіграє Мексику, тоді поляки також будуть першими. У випадку поразки з різницею до 2 мʼячів треба сподіватися, що Мексика не переможе або переможе з меншою різницею голів.

Аргентині для виходу з першого місця потрібно перегравати Польщу. При цьому потрібно, щоб Саудівська Аравія не виграла матч з різницею, що на два м'ячі буде більше за різницю Аргентини в матчі з Польщею. Для другого місця Аргентині може вистачити нічиєї, якщо Саудівська Аравія зіграє внічию з Мексикою. Влаштує й поразка аравійців, але не більше ніж в три м'ячі. Саудівська Аравія гарантує собі вихід далі в разі перемоги над Мексикою. Якщо поляки обіграють Аргентину, тоді аравійцям вистачить і нічийного результату. Перше місце в Саудівської Аравії буде, якщо команда переможе, а поляки зіграють внічию з Аргентиною. Або аравійці переможуть з різницею на два м'ячі більше, ніж аргентинці. Мексика пройде далі лише в разі своєї перемоги та ще декількох умов. Перший з варіантів — потрібно, щоб Польща обіграла Аргентину. Другий — Аргентина переможе Польщу, а різниця Мексики буде краща за польську (наразі -2 проти +2). Третій — Польща та Аргентина зіграють внічию, а різниця Мексики буде краща за аргентинську (наразі -2 проти +1)

ГРУПА D 1 Франція 2 2 0 0 6 2 4 6 2 Австралія 2 1 0 1 2 4 -2 3 3 Данія 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 Туніс 2 0 1 1 0 1 -1 1

Франція вже гарантувала собі вихід з групи. Щоб зберегти першу сходинку, потрібно набрати хоча б один бал або зберегти кращу різницю, ніж в австралійців. Наразі +4 проти -2.

Австралії потрібно перемагати Данію, тоді команда точно вийде в плей-офф. Якщо ж за данцями буде нічия, то потрібно сподіватись, щоб Туніс не обіграє Францію. В інших випадках австралійці далі не пройдуть.

Данії, в свою чергу, потрібна лише перемога над Австралією. Також важливо, щоб Туніс не обіграв Францію з кращою різницею, ніж данці австралійців.

Туніс влаштує лише перемога над Францією, а інше залежить від паралельного матчу. Потрібно або виграти з кращою різницею, ніж данці обіграють Австралію, або нічия у іншій грі.

ГРУПА E 1 Іспанія 2 1 1 0 8 1 7 4 2 Японія 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Коста-Рика 2 1 0 1 1 7 -6 3 4 Німеччина 2 0 1 1 2 3 -1 1

Іспанія гарантує собі перше місце в разі перемоги над Японією. Якщо буде нічия, тоді іспанці вийдуть в плей-офф, але можуть втратити першу сходинку в тому випадку, якщо Коста-Рика обіграє німців. Якщо Іспанія програє, а німці не зможуть обіграти Коста-Рику, тоді іспанці усе одно вийдуть далі.

Японія займе першу сходинку, якщо обіграє іспанців, а Коста-Рика не декласує німців. В разі нічиєї у японців будуть шанси на другу сходинку. Для цього потрібно, щоб Коста-Рика не обіграла німців, або німці не обіграли Коста-Рику з різницею у два або більше м'яча.

Коста-Рика пройде далі, якщо переможе німців. Якщо Іспанія і Японія зіграють внічию, то навіть з першого місця. Якщо ж костариканці зіграють внічию, тоді потрібно, щоб Іспанія обіграла Японію.

Німеччину влаштує лише перемога, але потрібне виконання ще деяких умов. Або Іспанія обіграє Японію, тоді німці будуть другі. Якщо ж Іспанія та Японія зіграють внічию, тоді німцям потрібно перемагати мінімум у два м'ячі. Якщо ж Японія переможе, тоді німцям потрібно перемагати костариканців з хокейним рахунком.

ГРУПА F 1 Хорватія 2 1 1 0 4 1 3 4 2 Марокко 2 1 1 0 2 0 2 4 3 Бельгія 2 1 0 1 1 2 -1 3 4 Канада 2 0 0 2 1 5 -4 0

Хорватії вистачить нічийного результату, щоб вийти з групи. У випадку, якщо Марокко не обіграє Канаду, цього вистачить і для першого місця, інакше потрібна перемога та збереження кращої різниці. Якщо хорвати програють, але програє й Марокко, тоді Хорватія усе одно пройде далі.

Марокко вистачить нічийного результату, щоб гарантовано пройти далі. Якщо ж Хорватія обіграє Бельгію, тоді марокканці усе одно пройдуть далі. У випадку перемоги над Канадою, Марокко може зайняти перше місце, якщо матимуть кращий показник, ніж в хорватів.

Бельгії для виходу далі потрібна перемога. В такому випадку бельгійці будуть перші або другі залежно від результату Марокко. Якщо ж команда зіграє внічию, тоді потрібно сподіватись, що канадці розгромлять Марокко.

Канада вже точно не вийде з групи.

ГРУПА G 1 Бразилія 2 2 0 0 3 0 3 6 2 Швейцарія 2 1 0 1 1 1 0 3 3 Камерун 2 0 1 1 3 4 -1 1 4 Сербія 2 0 1 1 3 5 -2 1

Бразилія вже гарантувала собі вихід з групи. Втратити першу сходинку команда зможе, якщо програє Камеруну, а різниця Швейцарії стане краще, ніж в бразильців. Наразі в команди Тіте +3, у швейцарців 0.

Швейцарії вихід далі гарантує перемога. Якщо ж буде нічия, тоді потрібно, щоб Камерун не обіграв Бразилію.

Камерун зможе вийти в плей-оф лише в разі перемоги над Бразилією, але й потрібно, щоб або Швейцарія зіграла внічию з сербами при перемозі Камеруну у два або більше м'яча, або ж потрібна перемога Сербії, проте камерунцям потрібно зберегти кращу різницю.

Сербів влаштує лише перемога. Крім того, важливо, щоб Камерун не обіграв Бразилію та не завершив груповий етап з кращою різницею. Наразі у сербів -2, тоді як у Камеруну -1.

ГРУПА H 1 Португалія 2 2 0 0 5 2 3 6 2 Гана 2 1 0 1 5 5 0 3 3 Південна Корея 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 Уругвай 2 0 1 1 0 2 -2 1

Португалія вже гарантувала собі вихід з групи. Якщо команда Сантуша набере хоча б один бал у грі з Південною Кореєю, тоді гарантує собі першу сходинку. Опуститись на друге місце ще можливо, але для цього потрібно програти свій матч, а Гана повинна обіграти Уругвай. Крім того, необхідно "нівелювати" різницю м'ячів, яка наразі суттєво на користь португальців.

Гана незалежно від іншого результату групи вийде в плей-оф, якщо переможе Уругвай. У випадку нічиєї, потрібно сподіватись, що Південна Корея не зможе обіграти Португалію з різницею два або більше м'яча.

Південна Корея повинна перемагати Португалію, якщо хоче пройти далі. При цьому, потрібно, щоб Гана не перемогла Уругвай. Якщо в іншому матчі буде нічия, то потрібна різниця краща ніж у Гани, а якщо переможе Уругвай, то ніж в Уругваю.

Уругваю потрібно сподіватись на перемогу над Ганою, тоді не дати команді вийти в плей-оф може лише перемога Південної Кореї над Португалією. При цьому, потрібно ще дивитись різницю команд. Наразі це -1 проти -2.