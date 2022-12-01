ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі третього туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Коста-Ріки та Німеччини в рамках квартету E.

ЧЕТВЕР, 1 ГРУДНЯ, 21:00. ЕЛЬ-БАЙТ СТЕДІУМ, ЕЛЬ-ХАУР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЕФАНІ ФРАППАР (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO, СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Коста-Рика вкрай невдало стартувала у груповому етапі чемпіонату світу, пропустивши аж сім м'ячів від збірної Іспанії. Далеко не найкращий день для голкіпера та головної зірки костариканців Кейлора Наваса, проте вже у наступному матчі команда Луїса Фернандо Суареса, можна сказати, створила сенсацію – мінімально обіграла Японію, яка напередодні здобула перемогу у матчі з Німеччиною.

Таким чином, перед останнім туром у Коста-Ріки залишаються реальні шанси вийти до плей-оф ЧС-2022. Більше того, навіть з першого місця. Що для цього потрібно? По-перше, перемога над вкрай вмотивованою збірною Німеччини. Якщо Іспанія і Японія зіграють внічию, то костариканці вийдуть до 1/8 фіналу катарського мундіалю з першого місця. Якщо ж у матчі Коста-Ріки та німецької збірної буде зафіксована нічия, тоді потрібно, щоб Іспанія обіграла Японію.

Що стосується збірної Німеччини, то скільки ж проблем підопічні Гансі Фліка створили собі тією самою поразкою від японських "самураїв" в першому турі. Але для "бундестім" також не все втрачено — вихід до плей-оф ЧС-2022 став можливим завдяки нічиїй з Іспанією та тому самому голу Нікласа Фюллькруга на 83-й хвилині, який і повернув рівновагу в рахунку в протистоянні з "фурією роха" (хоча у разі поразки від іспанців шанси все одно залишалися, але це вже зовсім інша історія).

Зараз в активі Німеччини лише одне очко і останнє місце у групі E, але шанси виступити в 1/8 фіналу мундіалю залишаються, і вони цілком реальні. Що для цього потрібно? Команду Гансі Фліка влаштує лише перемога над Коста-Рікою, але потрібне виконання ще деяких умов. Або Іспанія обіграє Японію — тоді німці будуть другі. Якщо ж Іспанія та Японія зіграють внічию, тоді німцям потрібно перемагати мінімум у два м'ячі. Якщо ж Японія переможе, тоді німцям потрібно перемагати костариканців з хокейним рахунком (у вісім м'ячів).

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Німеччини пропонується коефіцієнт 1,11, тоді як потенційний успіх Коста-Ріки оцінюється показником 24,81. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 10,59.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Коста-Рика (5-4-1): Навас (ПСЖ) — Фуллер (Ередіано), Дуарте (Аль-Вахда), Чакон (Колорадо Репідс), Востон (Сапрісса), Ов'єдо (Копенгаген) — Герсон Торрес (Ередіано), Борхес (Депортіво), Техеда (Ередіано), Кемпбелл (Леон) — Контрерас (Гуанакастека)

Німеччина (4-2-3-1): Ноєр (Баварія) — Керер (Вест Гем), Зюле (Боруссія Дортмунд), Рюдігер (Реал Мадрид), Раум (Лейпциг) — Кімміх (Баварія), Гюндоган (Манчестер Сіті) — Гнабрі (Баварія), Мусіала (Баварія), Сане (Баварія) — Фюллькруг (Вердер)

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