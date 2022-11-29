ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хтось з гравців розповів про погану атмосферу в команді.

Після поразки збірної Бельгії у другому турі чемпіонату світу-2022 збірній Марокко (0:2), в ЗМІ з'явилась інформація про скандали в роздягальні команди Роберто Мартінеса.

Лідер національної команди Тібо Куртуа прокоментував інформацію про те, що у збірній є футболіст, який розповів пресі конфіденційну інформацію.

"Ми всі зараз засмучені. Але всі вірять в те, що ми переможемо Хорватію та пройдемо далі. Це футбол, може статися все, але ми віддамо всі сили.

Так, ми були всі розлючені після того, як програли марокканцям. У роздягальні були всі сумні. Але ми вважаємо, що медіа перебільшили цю ситуацію, і думаємо, що можемо вийти у плей-офф.

"Щур" у роздягальні? Ми стикаємось з проблемою, що люди усе сприймають за чистий папірець. Не завжди виходить так, що футболісти виносять сварку з хати.

Ми працюємо не тільки з футболістами та тренерами, а і з персоналом. Ми не знаємо, хто каже щось таке. Я бачив ці історії, але все це велика брехня.

Нам не потрібно шукати, хто це повідомив. Якщо ми дізнаємося, хто "щур", його з нами більше не буде. Ми команда, сім'я. Все має залишатися усередині колектив", — сказав Куртуа.