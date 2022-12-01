ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги новини на матчі чемпіонату світу, які проходять у Катарі.

У рамках третього туру чемпіонату світу-2022 пройдуть чотири поєдинки. Ігри відбудуться у двох слотах: два о 17:00 та два о 21:00.

Матчі:



Канада — Марокко

1 грудня, 17:00

Канадці вже втратили усі шанси на вихід з групи, проте вочевидь бажають грюкнути дверима наостанок. У команди та вболівальників були доволі суттєві сподівання на цей Мундіаль, проте талановитий склад не зміг нічого зробити з більш досвідченими опонентами.

Марокканці змогли здивувати в другому турі, поставивши під сумнів вихід фаворита квартету Бельгії до стадії плей-оф. Зазвичай, такі менш імениті команди закохують в себе, але фанати марокканців вже встигли вляпатись у неприємності у Бельгії, святкуючи перемогу, тому якось бажати вдалої гри команді не хочеться.

Тож що? Канадці грюкнуть дверима чи десь посміхнеться один прогнозист Самуель Ето'о?

За версією компанії GG.bet, Марокко має вищі шанси на успіх. Ми погодимося.

Хорватія — Бельгія

1 грудня, 17:00

Хорватія вийшла на перше місце за підсумками двох турів, але усе одно не гарантувала собі вихід у стадію плей-оф. Лука Модрич востаннє веде свою команду в бій в турнірі такого рівня, тому вочевидь сподівається на гарний виступ.

Бельгійці дещо несподівано поступились Марокко в минулому турі, тому зараз взагалі можуть вибути з турніру. В ЗМІ після гри повідомлялось, що Кевін Де Брюйне, Еден Азар та Ян Вертонген суттєво посварились — тільки Ромелу Лукаку зміг їх вгамувати.

Що ж, золоте покоління бельгійців розвалюється? Чи Роберто Мартінес ще зможе привести їх до успіху?

За версією компанії GG.bet, виділити фаворита зустрічі майже неможливо, що лише додає грі цікавості.

Японія — Іспанія

​1 грудня, 21:00

Японці були дуже близькі до того, щоб гарантувати собі вихід в плей-оф вже за підсумком двох зустрічей. Команда з Азії змогла в вольовому стилі обіграти Німеччину, проте несподівано поступилась Коста-Риці. Немає сумнівів, що організація гри команди на дуже високому рівні, але в матч з Іспанією цього може не вистачити.

Іспанці ж вели в грі з Німеччиною, проте пропустили наприкінці, тому наразі вимушені вирішувати питання виходу у наступну стадію в третьому турі. Ці дві команди спроможні видати дуже цікаву зустріч саме з точки зору "правильного" футболу. Все буде дуже витончено — наче на шахівниці.

Букмекери схиляються до того, що шанси на перемогу значно вищі в Іспанії.

Коста-Рика — Німеччина

​1 грудня, 21:00

Коста-Рика в першому турі поступилась 0:7 Іспанії та здавалось, що це очевидний аутсайдер групи, але в матчі з японцями команда змогла витерпіти шквал атак супротивника та забила сама, завдяки чому йде третю та навіть має шанси на вихід з групи.

Німеччина була на волосині від вильоту з турніру, програючи іспанцям по ходу зустрічі, проте все ж таки підопічні Гансі-Дітера Фліка врятували нічийний результат. Саме він дозволяє мріяти про плей-оф. А якщо вдасться вийти з групи, то далі вже всі й забудуть, як саме Німеччина потрапила у плей-оф.

Слабо віриться, що костариканці зможуть щось протипоставити німцям, проте команда з Північної Америки не раз доводила, що може дивувати. То може й в цей раз вдасться?

Букмекери вірять у перемогу збірної Німеччини, з чим ми також згодні.