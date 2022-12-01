ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на матчі чемпіонату світу, який проходить у Катарі.

У третьому турі ігрового дня за 1 грудня між собою зіграють збірні Канади та Марокко, Хорватії та Бельгії, Японії та Іспанії, Коста-Рики та Німеччини.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КАНАДА — МАРОККО

За версією компанії GG.bet, фаворит зустрічі — збірна Марокко: перемога команди з Африки оцінюється коефіцієнтом 2,19, а перемога Канади — 3,59. Якщо буде зафіксовано нічию, на таку подію пропонується показник 3,34.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ви повинні пам'ятати, що ставки – це ризик і не місце для заробітку. А ось задовольнити спортивний азарт — непогана можливість, а також перевірити, наскільки добре ви знаєтеся на спорті й конкретно у футболі.

Пропонуємо на цей матч вам обрати варіант "Тотал більше 2,5", на який пропонується коефіцієнт 2,1.

Ми віримо у те, що команди зможуть обмінятися голами, тому вважаємо, що "Обидві команди заб'ють: так" також гідний варіант. На таку подію пропонується коефіцієнт 1,86.

Матч Канада — Марокко відбудеться 1 грудня о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ХОРВАТІЯ — БЕЛЬГІЯ

За версією GG.bet, виділити фаворита у цій зустрічі майже неможливо: перемога хорватів оцінюється коефіцієнтом 2,72, а перемога Бельгії – 2,74. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,36.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ми віримо, що бельгійці покажуть високий рівень гри та зможуть хоча б зіграти внічию, тому пропонуємо вам подію "Нічия або Бельгія". Коефіцієнт на це — 1,49.

Якщо ви хочете ризикнути та вірите у результативність команд, то пропонуємо вам подію "Тотал більше 2,5". В цьому випадку ви можете примножити свою ставку у 2,05 раза.

Матч Хорватія — Бельгія відбудеться 1 грудня о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.



ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЯПОНІЯ — ІСПАНІЯ

У матчі між Францією та Данією фаворитом вважаються номінальні гості. За версією GG.bet, перемога збірної Іспанії оцінюється коефіцієнтом 1,43, а перемога Японії – 8,27. Якщо буде нічия, пропонується показник 4,62.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ми віримо, що японці зможуть дати бій супротивнику та навіть забити. Тому пропонуємо варіант з "Обидві команди заб'ють: так". На таку подію пропонується коефіцієнт 1,96, що досить непогано.

Гадаємо, що команди видадуть результативну гру. Тому пропонуємо вам подію "Тотал більше 2,5". Коефіцієнт на це становить 1,75.

Матч Японія — Іспанія відбудеться 1 грудня о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КОСТА-РИКА — НІМЕЧЧИНА

У матчі між Коста-Рикою та Німеччиною фаворит очевидний — це команда Гансі-Дітера Фліка. За версією GG.bet, Перемога збірної Німеччини оцінюється коефіцієнтом 1,12, а перемога Коста-Рики — 23,09. Якщо буде нічия, пропонується показник 10,17.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ми віримо, що збірна Німеччини набере три бали та заб'є багато голів, тому пропонуємо вам ставку "Перемога Німеччини з форою -2,5" з коефіцієнтом 1,92.

Більш ризикована ставка – "Тотал більше 4". Якщо таке станеться, можна примножити ставку у 2,33 раза.

Матч Коста-Рика — Німеччина відбудеться 1 грудня о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.