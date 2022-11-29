ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

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Збірна Нідерландів у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 впевнено обіграла Катар — 2:0.

Команда Луї ван Гаала забила по разу у кожному з таймів. Спочатку відзначився Гакпо, а після де Йонг.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Нідерланди - Катар 2:0

Голи: Гакпо, 26, Ф. Де Йонг, 49

Нідерланди: Нопперт — Тімбер, ван Дейк, Аке, Дамфріс, Блінд — де Рон (Копмейнерс, 82), де Йонг (Тейлор, 86), Классен (Бергейс, 66) — Гакпо (Вегхорст, 82), Депай (Янссен, 66).

Катар: Баршам — Ахмед, Хассан, Хоухі, Педру, Мохаммад (Ходер, 85) — Аль-Хайдос (Ассадалла, 65), Мадібо (Будіаф, 65), Хатем (Алааелдін, 85) — Афіф, Альмоез (Мунтарі, 65).

Попередження: Аке.