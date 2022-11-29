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Вегхорст проти Ахмеда, Getty Images
29 листопада 2022, 20:59
Збірна Нідерландів у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 впевнено обіграла Катар — 2:0.
Команда Луї ван Гаала забила по разу у кожному з таймів. Спочатку відзначився Гакпо, а після де Йонг.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Нідерланди - Катар 2:0
Голи: Гакпо, 26, Ф. Де Йонг, 49
Нідерланди: Нопперт — Тімбер, ван Дейк, Аке, Дамфріс, Блінд — де Рон (Копмейнерс, 82), де Йонг (Тейлор, 86), Классен (Бергейс, 66) — Гакпо (Вегхорст, 82), Депай (Янссен, 66).
Катар: Баршам — Ахмед, Хассан, Хоухі, Педру, Мохаммад (Ходер, 85) — Аль-Хайдос (Ассадалла, 65), Мадібо (Будіаф, 65), Хатем (Алааелдін, 85) — Афіф, Альмоез (Мунтарі, 65).
Попередження: Аке.