ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст став автором одного з асистів.

У матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Нідерландів впевнено обіграла Катар з рахунком 2:0.

Автором голів стали Коді Гакпо та Френкі де Йонг. Проте найкращим гравцем зустрічі визнали автора асиста під час першого взяття воріт Деві Классена.

Нагадаємо, що збірна Нідерландів зайняла перше місце у квартеті А з 7 очками та вийшла у плей-оф раунд.

Відео голів та огляд матчу Нідерланди — Катар доступні вже на Football.ua.