ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
29 листопада 2022, 21:56
Деві Классен — найкращий гравець матчу Нідерланди — Катар
Футболіст став автором одного з асистів.
Деві Классен, Getty Images
29 листопада 2022, 21:56
У матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Нідерландів впевнено обіграла Катар з рахунком 2:0.
Автором голів стали Коді Гакпо та Френкі де Йонг. Проте найкращим гравцем зустрічі визнали автора асиста під час першого взяття воріт Деві Классена.
Нагадаємо, що збірна Нідерландів зайняла перше місце у квартеті А з 7 очками та вийшла у плей-оф раунд.
Відео голів та огляд матчу Нідерланди — Катар доступні вже на Football.ua.