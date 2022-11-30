Зірковий прогноз на ЧС-2022.
Екс-оборонець київського Динамо вважає, що велике бельгійське покоління відправиться додому вже після групового етапу.
- Бетао, кому віддаєте перевагу у грі Бельгія – Хорватія?
- Хорватія переможе 2:1. Бельгія вже не та. Хорвати відправлять бельгійців додому.
Наш партнер Parimatch Ukraine у цій грі не виділяє яскравого лідера, даючи однаковий коефіціент на перемогу обом командам — 2.7.
- Бразилія нарешті виграє Мундіаль?
- А інакше бути не може. В Бразилії всі зачекалися цього.
- Які збірні вам подобаються на ЧС-2022?
- Іспанія, Франція та Японія.
Якщо ви, як і Бетао, хочете поставити на рахунок 2:1, то кофф на цю подію кругленький – 10. На те, що Бельгія заб’є менше двох голів у грі, можна поставити з кефом 1.5.
Заряджай на Чемпіонат Світу разом із Parimatch Ukraine!