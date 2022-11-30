ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022.

Екс-оборонець київського Динамо вважає, що велике бельгійське покоління відправиться додому вже після групового етапу.

- Бетао, кому віддаєте перевагу у грі Бельгія – Хорватія?

- Хорватія переможе 2:1. Бельгія вже не та. Хорвати відправлять бельгійців додому.

Наш партнер Parimatch Ukraine у цій грі не виділяє яскравого лідера, даючи однаковий коефіціент на перемогу обом командам — 2.7.

- Бразилія нарешті виграє Мундіаль?

- А інакше бути не може. В Бразилії всі зачекалися цього.

- Які збірні вам подобаються на ЧС-2022?

- Іспанія, Франція та Японія.

Якщо ви, як і Бетао, хочете поставити на рахунок 2:1, то кофф на цю подію кругленький – 10. На те, що Бельгія заб’є менше двох голів у грі, можна поставити з кефом 1.5.