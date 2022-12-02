ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі третього туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Сербії та Швейцарії у рамках квартету G.

Сербія — Швейцарія

П'ятниця, 2 грудня, 21:00. Доха, Стадіон 974. Головний арбітр – Ентоні Тейлор (Англія). Пряма трансляція на Megogo.

Початок чемпіонату для сербів розпочався матчем проти одного з фаворитів змагань — збірної Бразилії. Європейська збірна майже нічого не показала в атаці та заслужено програла з рахунком 0:2. Проте серби відзначились зі знаком мінус. По-перше, в роздягальні сербів був вивішений прапор, який показував Косово як частину їхньої країни. Через це дисциплінарний комітет ФІФА відкрив справу проти Футбольної асоціації Сербії.

По-друге, серби вивели з гри лідера "пенатакампеоне" Неймара, для якого чемпіонат міг завершитись достроково, але все минулось і він допоможе своїй команді вже в матчах плей-оф.

У другому матчі серби мали всі шанси здобути три очки проти Камеруну, навіть вигравали по ходу зустрічі 3:1, але не втримали перевагу та пропустили двічі — 3:3.

До вирішального матчу вони підходять з одним очком в активі. Проте Сербія зберігає шанси на вихід з групи. Для цього необхідно обов'язково перемагати Швейцарію та сподіватись, що Бразилія здолає Камерун.

Швейцарці дуже обережно зіграли перші матчі чемпіонату, відштовхуючись не від атакувальних дій, а від надійної гри в обороні. В першому матчі вони виграли у Камеруну 1:0, а згодом поступились бразильцям 0:1.

Для виходу із групи їм буде достатньо і нічиєї, але за умови, що Камерун не виграє у Бразилії. Щоб не відштовхуватись від паралельного матчу, краще, звичайно ж, перемагати Сербію.

За версією GG.bet, Сербія – фаворит зустрічі: їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 2.58, а перемога Швейцарії – 2.87. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.34.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Ці команди мають небагату історію протистоянь — лише один матч. Чотири роки тому на Мундіалі 2018 року вони також грали в групі разом з Бразилією. Тоді Швейцарія мінімально здолала Сербію — 2:1 та посіла друге місце. Серби фінішували третіми.