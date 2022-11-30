ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі дві нові пари суперників у рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

Завершилися два поєдинки в рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022, в яких Польща поступилася Аргентині (0:2), а Мексика обіграла Саудівську Аравію (2:1).

За підсумками даних протистоянь визначилися дві нові пари суперників у рамках 1/8 фіналу ЧС-2022.

Таким чином, першим суперником Аргентини у плей-оф мундіалю стане Австралія, яка фішинувала другою у групі D (аргентинці стали першими у квартеті C).

Збірна Польщі, в свою чергу, на правах другого місця групи C зустрінеться з Францією, яка посіла перше місце у квартеті D.