ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У рамках третього туру чемпіонату світу-2022 на нас чекає зустріч між збірними Камеруну та Бразилії у рамках квартету G.

Камерун — Бразилія

П'ятниця, 2 грудня, 21:00, стадіон Лусаїл Айконік, Лусаїл. Головний арбітр – Ісмаїл Альфаз (США). Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Збірна Бразилії вже в плей-оф чемпіонату світу-2022, тож колектив Тіте вийде на майбутню гру резервним складом. Це пов'язано з тим, що між матчем третього туру та 1/8 фіналу у "селесао" буде мало часу на відпочинок, тож треба берегти сили.

Бразилія навіть у разі поразки майже напевно займе перше місце. Навряд чи збірна Швейцарії з великим рахунком переможе Сербію. Але навіть другий склад бразильців досить сильний, і щонайменше один пункт із камерунцями здатний здобути.

Зараз у Тіте головний біль від травми Неймара. Якщо раніше з'явилася інформація, що нападник ПСЖ буде готовий до 1/8 фіналу ЧС-2022, то тепер прогнози не обнадійливі. Як не крути, Неймар — це лідер "селесао" і його відсутність може позначитися на збірній Бразилії, хоч там і є низка сильних футболістів у групі атаки.

Щоб Камеруну вийти у плей-оф, африканській команді необхідно обіграти Бразилію та сподіватися, що Швейцарія програє Сербії максимум в один м'яч. Такий сценарій є досить складним.

За версією компанії GG.bet, Бразилія – фаворит зустрічі: перемога команди Тіте оцінюється коефіцієнтом 1.38, а перемога Камеруну – 8.7. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 5.1.

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