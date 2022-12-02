ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на матчі чемпіонату світу, який проходить у Катарі.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу між собою зіграють чотири пари у двох часових слотах: 17:00 та 21:00.

Матчі

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ПІВДЕННА КОРЕЯ — ПОРТУГАЛІЯ

За версією компанії GG.bet, збірна Португалії — фаворит зустрічі: перемога португальців оцінюється коефіцієнтом 1.79, а перемога Кореї — 4.45.

Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.09.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Південна Корея – Португалія о 17:00 за київським часом.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ГАНА — УРУГВАЙ

Цікавим обіцяє бути поєдинок між збірними Гани та Уругваю. За версією компанії GG.bet, збірна Уругваю — фаворит зустрічі: їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1.73, а перемога Гани — 5.18.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.86.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Гана – Уругвай о 17:00 за київським часом.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ СЕРБІЯ – ШВЕЙЦАРІЯ

Бумекерам складно виділити лідера у цій парі. Невелика перевага віддається Сербії – на її перемогу коефіцієнт 2.64, а на перемогу Швейцарії – 2.8.

Якщо буде нічия, то ставку можна збільшити у 3.41 раз.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Сербія – Швейцарія о 21:00 за київським часом.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КАМЕРУН — БРАЗИЛІЯ

Вже відомо, що Бразилія на матч проти Камеруну виставить резервний склад. Однак і резерв у бразильців досить серйозний, тому букмекери очікують, що фаворити ЧС-2022 без особливих зусиль здолають африканську команду. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.41.

А от якщо переможе Камерун, то ставку можна збільшити у 8.3 рази. Якщо буде нічия, пропонується показник 4.96.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Камерун – Бразилія о 21:00 за київським часом.