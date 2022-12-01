ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної Іспанії прокоментував прийдешній матч проти Японії.

У рамках заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 в Катарі збірна Іспанії зустрінеться з Японією.

Японія — Іспанія. Напередодні

Центральний захисник "Фурії роха" та каталонської Барселони Ерік Гарсія прокоментував поточний настрій команди та власний досвід виступів за національну збірну.

"Якщо я мало граю за збірну, то це, передусім, моя провина. Я думаю, що я зараз перебуваю в набагато кращому стані, аніж минулого року. Тоді я тільки перейшов до Барселони на тлі важкого року в Сіті, майже не грав, тому не відчував ігрового ритму. Але зараз я все ж таки почуваюсь добре.

Чи була преса до мене несправедливою? Ми це з вами краще обговоримо наодинці колись потім. Зрештою, це — ваша робота, коментувати те, що ви бачите на футбольному полі, а не те, що в мене на думці. Я намагаються постійно підвищувати рівень, і майже не читаю жодних ЗМІ.

Якщо ж у мій бік стаються випади, то шукаю прихистку серед сім’ї. Багато спілкуюсь із батьком, маю психолога. Проте загальна стратегія полягає в тому, щоб не коментувати критику.

Чому я не граю в збірній? Не знаю, може потрібно відправити свого агента к головному тренеру, чи ще щось подібне. Якщо серйозно, то Луїс Енріке має своє бачення гри в захисті, тому я не завжди потрапляю в перелік тих якостей, що він потребує.

Іспанію дехто вважає фаворитом на перемогу на цьому турнірі, хоча я б, по-перше, радів виключно від того, що ми взагалі беремо в ньому участь. Італії, наприклад, кваліфікуватись так і не вдалось. Окрім того, ми вже маємо команду з дуже високим рівнем конкуренції в стартовому складі, що можна було побачити в грі проти Німеччини.

Якщо чесно, то я взагалі не бачив на цьому мундіалі команди, схожу за рівнем на Іспанію. Це означає, що ми можемо змагатись будь з ким. Японці, наші наступні суперники, — дуже сильна в фізичному плані команда. Вони не зупиняються впродовж усієї гри. Сподіваюсь, що наш досвід допоможе нам їх здолати.

Чи буду я грати? Не знаю. Я взагалі сприймаю поїздку до Катару як привілей, тому що раніше я дивився великий міжнародний футбол удома на дивані, а зараз намагаюсь допомагати команді настільки, наскільки можу. Моє завдання — тренуватись та досягати довіри тренера. Перш за все, ми повинні зараз перемогти Японію" — заявив іспанський виконавець.

Матч Японія — Іспанія відбудеться 1 грудня, о 21:00.