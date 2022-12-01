ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич іспанської збірної висловився перед матчем проти Японії.

У рамках заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 в Катарі збірна Іспанії зустрінеться з Японією.

Японія — Іспанія. Напередодні

Головний тренер "Фурії роха" Луїс Енріке розповів про власні очікування від прийдешньої гри.

"У мене є можливість працювати з гравцями на тренуваннях для того, щоб побачити стартовий склад. Я не буду обговорювати своє рішення з будь-яким футболістом, бо нікому нічого не потрібно доводити — ми просто намагаємось виграти, щоб стати першими в групі смерті. Ми не маємо наміру експериментувати, бо хочемо бути першими.

Щодо моїх стрімів на Twitch. Кожен робить інтерпретацію виступів на потокових сервісах, але все одно залишається багато питань щодо моєї зосередженості на роботі. У мене й без того є багато робочих годин, а люди, узагалі-то, повинні хоч інколи отримувати розслаблення, щоб добре виконувати свою роботу.

Для цього Чемпіонату світу ми скопіювали фразу з Відкритого чемпіонату США: "Перебувати під тиском — це привілей", тому що немає нічого кращого, аніж бути тут, представляючи свою країну. Я не думаю, що через те, що я роблю стріми, комусь стане краще чи гірше.

У Родрі та Гаві є певні проблеми в фізичному плані. Проте, якщо не зіграють вони, то зіграє хтось інший. Силоміць тягнути на поле я нікого не стану. Щодо появи Морати в старті, то можу сказати, що в мене вісім різнопланових нападників — хтось один із них точно зіграє в атаці. Конкуренція максимальна.

Ансу Фаті, наприклад, не грає. Проте він був останнім у списку для виклику. Я запросив вісьмох форвардів до лав національної збірної, проте все одно залишаюсь у захваті від його таланту. На жаль, на поле не має місця для всіх 26 футболістів у нашій заявці.

Чи думали ми над тим, щоб фінішувати другими та уникнути зустрічі з Бразилією? Та звісно. Проте всі ці розмови нічого не варті, бо вас можуть викинути з турніру за останні 15 секунд ігрового часу. Мені байдуже, хто буде нашим суперником в 1/8 фіналу, бо нас там ще не має. У спорті найвищого рівня цим спекуляціям немає місця. На чемпіонаті світу ти або готовий перемагати будь кого, або можеш узагалі не брати в ньому участь.

Чи хотів би я отримати Бразилію в суперники далі за сіткою? Звісно, бо це означало б, що ми стали першими в групі. Бразильці, як завжди, — фаворити чемпіонату світу, а серед інших я би назвав усю десятку рейтингу ФІФА. Франція, наприклад, дуже добре зараз грає.

У складі збірної Японії зараз є сім гравців з останніх Олімпійських ігор, на яких ми їх обіграли в додатковий час. У них також є гравці в Європі, деякі — у Бундеслізі... Вони динамічні, швидкі та дуже сильні. У нас не буде багато часу на роздуми, тому що у них чудовий півзахист. Багато гравців високого рівня, і це буде дуже складна гра.

Японія змогла обіграти Німеччину, і це чудовий тест для Іспанії. Я думаю, що ми будемо домінувати проти Японії, але я зовсім не очікую легкої гри.

Я бачу футбол як шоу, як театр. Люди приходять сюди, щоб побачити голи, яскраву гру... Я розумію, що інші можуть бачити цей спорт інакше. Але я люблю атакувати, розважатися.

Ми намагаємося прожити період підготовки спокійно, не думаючи про можливу поразку. Якщо програємо, то програємо. Оптимізм вище за реальність. Якщо це, звісно, допоможе команді залишатись позитивною. Треба думати, що ми найкращі і зіграємо всі сім ігор.

Ми передивились наш останній матч проти Німеччини, і я був приємно здивований нашою грою в атаці та захисті. Ми перебуваємо в хорошій формі станом на сьогоднішній день" — заявив іспанський виконавець.

Матч Японія — Іспанія відбудеться 1 грудня, о 21:00.