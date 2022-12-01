ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер збірної Іспанії прокоментував прийдешню гру проти Японії.

У рамках заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 в Катарі збірна Іспанії зустрінеться з Японією.

Японія — Іспанія. Напередодні

Воротар "Фурії роха" Унаї Сімон розповів про власні очікування від прийдешньої гри.

"Під час цього турніру всі мали зрозуміти, що фаворит — це не той, хто виграє окремі матчі, а хто виграє Кубок світу. Ми довіряємо нашій ідеї, і вона дуже добре помітна на футбольному полі та лине від наших футболістів. Ми будемо йти з нею аж до самого кінця — настільки, наскільки це буде можливо зробити.

Іспанія краще за Японію володіє м'ячем і ініціативою під час гри. Я думаю, що супернику зіграють у гру, схожу на наш матч на Олімпійських іграх. У них добре виходить працювати в команді, із високим та інтенсивним пресингом до останніх хвилин. Вони усвідомлюють, що їм доведеться забивати гол у наші ворота.

Гра ногами від воротаря за таких умов? Для мене це — не ризик, чесно кажучи. Я так розумію, що йдеться про ситуації, коли нападник знаходиться за три метри від воротаря. Це ті моменти, які ця збірна Іспанії знає, як правильно розв’язувати. Це ідея, якою мене надихнув тренер і з якою ми всі відчуваємо себе комфортно, уключно зі мною.

Я розумію, що створюється напруга, і в залежності від проходження раундів турніру напруга буде зростати, перший день не є тим самим, що й фінал. Усі матчі до цього містили моменти з моєю грою ногами, тому я довіряю своїм партнерам. Я не вважаю це ризиком, бо багато разів, коли ми вводили м'яч у гру за допомоги воротаря, ми отримували перевагу.

Цей підхід завжди характеризувався перевагою воротаря. Функція всієї задньої лінії полягає в тому, щоб знайти вільну людину поблизу. Японія буде сильно тиснути, і нам доведеться бути дуже зосередженими ззаду. Іспанія атакує від воротаря й захищається від нападника.

Я не знаю, чи можна вважати матч проти Німеччини для мене аж настільки чудовим, як про це пишуть. Я думаю, що так, але я намагаюся продовжувати вчитися. Я молодий, а в Луїса Енріке я багато чого повчитись. Як і в Ернесто Вальверде. Це не межа, бо мені ще є куди вдосконалюватися. Коке вже говорив колись, що зараз вчиться на прикладі Педрі та Гаві. І так зі всіма нами. Я почуваюся дуже добре.

Щодо вибору м’яча для гри, то для мене це не має різниці. У Лізі націй ми граємо з Puma, у Португалії — із Nike, у Іспанії — із Adidas. М'яч не має значення, потрібно швидко адаптуватися. Тож ви ніколи не побачите, як я скаржуся на м'яч" — заявив іспанський виконавець.

Матч Японія — Іспанія відбудеться 1 грудня, о 21:00.