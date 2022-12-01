ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Чергові негативні новини, пов'язані із подіями чемпіонату світу у Катарі.

В Ірані силовики вбили людину, яка святкувала перемогу збірної США у матчі проти Ірану (1:0) на чемпіонаті світу в Катарі. Про це повідомляє ВВС з посиланням на Iran Human Rights.

За інформацією джерела, 27-річного Мехрана Самака було вбито за те, що він кілька разів сигналив на своїй машині на честь перемоги американської збірної.

У цей час у місті Бендер-Ензелі відбувалися протести проти уряду. Крім Самака, було ще достатньо людей, які раділи поразці Ірану від США.

Зазначається, що частина іранців визнала за зраду той факт, що гравці співали гімн своєї країни перед матчем зі США, хоча не робили цього перед грою з Англією. Гравці заспівали гімн через тиск з боку уряду Ірану.

Нагадаємо, Іран вилетів із чемпіонату світу після групового етапу, посівши третє місце у групі після Англії та США, випередивши Уельс.