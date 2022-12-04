Збірна Хорватії, мабуть, очікувано вийшла у плей-оф раунд ЧС-2022. Навіть місце у таблиці цієї збірної ми вгадали — 2. Збірна Хорватії дав рази на цьому мундіалі зіграла внічию, і обидва рази з рахунком 0:0. І один раз команда обіграла суперника.

У першому турі вони зустрічались з Марокко — голів не забивали. У другому підопічні Златко Далича не залишили шансів Канаді, перегравши їх з рахунком 4:1. І в останньому турі була нічия проти Бельгії (0:0), яка відправила команду Роберто Мартінеса додому.

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Турнірна таблиця Групи F

Вибір Далича: склад збірної Хорватії

Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич — Крамарич, Лівая, Перішич.

В усіх трьох матчах групового раунду ЧС-2022 Златко Далич зробив лише одну заміну у стартовому складі перед матчем. Тож, можемо констатувати, що склад фахівець підібрав задовго до старту змагання. У першому турі на правому фланзі атаки вийшов вінгер Торіно Нікола Влашич. Але після Далич вирішив використовувати Андрея Крамарича на позиції Влаховича замість центру атаки, а форвардом — 29-річного Марко Лівая.

Влашич потім виходив на поле на заміну. Також певний час отримали Міслав Оршич, Маріо Пашалич, Ловро Маєр, який забив гол у матчі з Канадою та Бруно Петкович.

Неочікуваним стало те, що захисник Йосіп Станішич, який так багато грав у матчах Ліги націй та у товариських поєдинках, не отримав шансу. Він не зіграв жодної хвилини, а причина тому невідома. Представник Зальцбурга Лука Сучич також не грав.

Експрес-аналіз гри збірної Хорватії

Збірна Хорватії не виглядала на стадії групового раунду домінуючою командою. Вони у двох матчах віддали ініціативу суперникам. Мова йде про ігри проти Бельгії та Марокко. І лише у одному — проти Канади, продемонстрували увесь свій прихований потенціал, відгрузивши у ворота Мілана Боряна чотири голи.

Грає команда Златко Далича у простий футбол за схемою 4-1-2-3. Марцело Брозович відповідає за центр поля у глибині, у той час як Лука Модрич та Матео Ковачич намагаються грати вище, допомагаючи атакувалним гравцям. В центрі нападу досвідчений Лівая, а на флангах атаки не менш досвідчені Крамарич з Перішичем.

Ефективність у атаці трохи не така висока, як хотів би бачити Далич. Хорватія нанесла у площину воріт суперників на груповому етапі 16 ударів за три матчі, при цьому забивши лише чотири голи. І то, лише у одному матчі, де повністю домінували.

Матчі збірної Хорватії на груповому етапі

Звичайно, найкращим матчем цієї команди був поєдинок проти збірної Канади. І не тільки тому, що вони змогли забити різні на смак голи. Вони показали дивовижну командну гру, повністю перегравши дуже пристойного суперника. При цьому було видно, що тактично тренерський штаб правильно розібрав команду з Північної Америки. Вдалося закрити найнебезпечніших футболістів, якими є Альфонсо Девіс та Джонатан Девід.

Хорватія — Канада 4:1

Голи: Крамарич, 36, 70, Лівая, 44, Маєр, 90+4 — Девіс, 2



Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Модрич (Маєр, 87), Брозович, Ковачич (Пашалич, 87) — Лівая (Петкович, 60), Крамарич (Влашич, 73), Перішич (Оршич, 86).



Канада: Борян — Джонстон, Віторія, Міллер — Ларея (Гойлетт, 62), Гатчинсон (Адекугбе, 73), Еуштакіу (Осоріо, 46), Девіс — Б’юкенен, Ларін (Коне, 46), Девід (Кавалліні, 73).

Найгіршим матчем можна назвати гру проти збірної Марокко. Хорватія мала декілька можливостей, щоб відкрити рахунок, але своїми шансами не скористалась. Проте багато дозволяли захисники створювати швидкісним гравцям африканської збірної.

Марокко — Хорватія 0:0



Марокко: Буну — Хакімі, Саїсс, Аґерд, Мазрауї (Аттіят-Аллах, 60) — Унахі (Сабірі, 81), Амрабат, Амалла — Зієш, Ен-Несірі (Хамдалла, 81), Буфаль (Еззалзулі, 65).



Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич (Маєр, 79) — Влашич (Пашалич, 46), Крамарич (Лівая, 70), Перішич.

В останньому матчі хорвати мали завдання — вистояти проти Бельгії. Нічия давала право на вихід у плей-оф, і завдання було успішно виконано. Цікаво, що це не була гра тільки на половині поля команди Далича. Вони створювали моменти, хоч голів і не забили, і вибили Бельгію зі змагання.

Хорватія — Бельгія 0:0



Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич (Маєр, 90+2) — Крамарич (Пашалич, 64), Лівая (Петкович, 64), Перішич.



Бельгія: Куртуа — Дендонкер (Тілеманс, 72), Альдервейрельд, Вертонген — Меньє (Е. Азар, 88), Вітсель, де Брюйне, Кастань — Троссар (Т. Азар, 58), Мертенс (Лукаку, 46), Карраско (Доку, 72).

Найкращий гравець збірної Хорватії в груповому етапі ЧС-2022

Вдала гра від Домініка Ліваковіча допомогла збірній Хорватії пройти у плей-оф раунд мундіаля. 27-річний воротар рятував як міг, і у трьох поєдинках пропустив лише один м'яч. Тому ми б, певно, віддали цю нагороду йому.

Не меньше заслуговує отримати похвалу і форвард/вінгер хорватської команди Андрей Крамарич. Він став автором дубля у ворота Канади та створив сам для себе та партнерів декілька непоганих моментів у матчі проти Бельгії. Лука Модрич також виглядав пристойно в усіх матчах.

Найкращі бомбардир та асистент збірної Марокко на ЧС-2022

50 відсотків голів Хорватї записав на свій рахунок Андрей Крамарич, про якого ми писали вище. Він забив двічі у поєдинку з канадцями. Також голами відзначались Марко Лівая та Ловро Маєр — обидва проти збірної Канади.

У матчі з канадцями двома гольовими пасами відзначився представник Тоттенгема Іван Перішич, ставши найкращим асистентом команди. Йосіп Юранович та Міслав Оршич — по одному асисту.

Бомбардири:

- Андрей Крамарич — 2

- Марко Лівая — 1

- Ловро Маєр — 1

Асистенти:

- Іван Перішич — 2

- Йосіп Юранович — 1

- Міслав Оршич — 1

Прогноз на плей-оф

Збірній Хорватії дістався дуже непростий суперник, участь якого в 1/8 фіналу стала справжнім сюрпризом — збірна Японії. "Cамураї" у фінальному групового етапу, у третьому турі, матчі переграли Іспанію з рахунком 2:1.

Переважно японці віддавали ініціативу суперникам, проте, у грі із більш-менш рівною збірною Хорватії, вважаємо, буде грати на-рівних. І це може зіграти на руку команді Златко Далича. Вони можуть затиснути Японію досвідом та злагоджено командною грою.

Просто європейцям точно не буде, як і команді з Азії. Проте невелику перевагу як і ми, так і букмекери, віддаватимуть збірній Хорватії.