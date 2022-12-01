ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу, що відбувся 1 грудня 2022, 17:00.

Збірна Марокко в рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату світу обіграла Канаду та вийшла в плей-оф з першого місця.

Марокканці змогли втримати перевагу в рахунку, яку вони здобули на початку зустрічі та набрали три бали.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Канада — Марокко у 3 турі групового етапу ЧС-2022:

Канада — Марокко 1:2

Голи: Агерд (АГ), 40 — Зієш, 4, Ен-Несірі, 23

Канада: Борян — Джонстон, Віторія, Міллер, Адекугбе (Коне, 60) — Девіс, Осоріо (Лар'ї), Кає (Гатчінсон, 60), Б'юкенен, Гойлетт (Возерспун, 76), Ларін (Девід, 60).

Марокко: Буну — Мазрауї, Саїсс, Агерд, Хакімі (Жабран, 85) — Амрабат, Сабірі (Амалла, 65), Унахі (Ель-Ямік, 77), Буфаль (Абухлаль, 65), Зієш (Хамдалла, 76) — Ен Несірі.

Попередження: Адекугбе, Осоріо, Гойлетт, Віторія.