Дивіться відео визначного для групи голу.
Радощі японців, getty images
02 грудня 2022, 00:30
Збірна Японії в рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату світу обіграла Іспанію та зайняла перше місце в групі.
Другий гол японців, що фактично залишив Німеччину за бортом турніру, вийшов доволі суперечливим.
Відео гола:
На стоп-кадрі можна побачити, що м'яч міг повністю покинути поле, проте арбітр після перегляду VAR зарахував взяття воріт.
Нагадаємо, що раніше стали відомі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 — суперників дізнались Марокко та Хорватія.