ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео визначного для групи голу.

Збірна Японії в рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату світу обіграла Іспанію та зайняла перше місце в групі.

Другий гол японців, що фактично залишив Німеччину за бортом турніру, вийшов доволі суперечливим.

Відео гола:

На стоп-кадрі можна побачити, що м'яч міг повністю покинути поле, проте арбітр після перегляду VAR зарахував взяття воріт.

Нагадаємо, що раніше стали відомі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 — суперників дізнались Марокко та Хорватія.