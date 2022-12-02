ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу, що відбувся 1 грудня 2022, 13:00.

Збірна Японія сенсаційно переграла збірну Німеччини у рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 (2:1).

Вивести азіатську команду в 1/8 фіналу допомогли голи Доана і Танаки на початку другого тайму. Єдиний гол іспанців на свій рахунок записав Мората.

До вашої уваги відео голів та огляд мату:

Японія — Іспанія 2:1

Голи: Доан, 48, Танака, 51 — Мората, 11



Японія: Гонда — Ітакура, Йосіда, Танігучі — Д. Іто, Моріта, Танака (Ендо, 87), Нагатомо (Мітомо, 46) — Камада (Томіясу, 69), Маеда (Асано, 61), Кубо (Доан, 46).



Іспанія: Сімон — Аспілікуета (Карвахаль, 46), Родрі, П. Торрес, Бальде (Альба, 68) — Гаві (Фаті, 68), Бускетс, Педрі — Вільямс (Торрес, 57), Мората (Асенсіо, 57), Ольмо.



Попередження: Ітакура, Танігучі, Йосіда.