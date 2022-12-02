ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Досвідчений футболіст ще знаходить сили грати і за клуб і за національну команду.

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич вирішив продовжувати грати за національну команду і після чемпіонату світу-2022.

"Я буду і надалі грати за збірну Хорватії. Я відчуваюсь дуже добре, у хорошій фізичній формі, і планує залишитись тут, поки можу грати. В мене нема причин іти. Це мій вибір.

Деякі люди кажуть, що я після чемпіонату світу-2022 повинен покинути збірну і зосередитись на клубному футболі. Знаєте, а я не згоден з цією думкою", — сказав Модрич у коментарі Madrid Xtra.

37-річний Лука Модрич дебютував за збірну своєї країни 1 березня 2006 року. З того часу він зіграв 158 матчів та забив 23 голи. Зі збірною Модрич у 2018 році був фіналістом чемпіонату світу.