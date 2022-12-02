ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Швейцарець забив гол на ЧС-2022.

Збірна Швейцарії у номінально гостьовому матчі змагається за вихід до 1/8 фіналу ЧС-2022 зі збірної Сербії.

На 20 хвилині рахунок у матчі було відкрито. Після передачі Джибріля Соу голом відзначився Джердан Шакірі.

Це взяття воріт стало дуже важливим для 31-річного представника Чікаго Файр. Він забив на своєму третьому чемпіонаті світу (2014, 2018 та 2022).

Також він увійшов до компанії Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду, які теж забивали на трьох мундіалях.

Більш того, Шакірі є першим в історії швейцарським футболістом, який забивав на трьох різних чеміонатах світу.