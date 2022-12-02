У квартеті G завершились усі поєдинки, тож відомі команди, які вийшли у плей-оф.
Кубок ЧС-2022
02 грудня 2022, 23:05
Груповий етап чемпіонату світу-2022 офіційно завершився. У квартеті G закінчились останні поєдинки третього туру. Збірна Бразилії
Тож маємо усі пари 1/8 фіналу мундіаля:
Нідерланди — США (3 грудня, 17:00, Халіфа Інтернешнел Стедіум, Доха)
Аргентина — Австралія (3 грудня, 21:00, Ахмад бін Алі, Аль-Райян)
Франція — Польща (4 грудня, 17:00, Аль-Тумама, Доха)
Англія — Сенегал (4 грудня, 21:00, Ель-Байт Стедіум, Ель-Харум)
Японія — Хорватія (5 грудня, 17:00, Аль-Джануб, Аль Вакра)
Бразилія — Південна Корея (5 грудня, 21:00, 974 Стедіум, Доха)
Марокко — Іспанія (6 грудня, 17:00, Едьюкейшн Сіті Стедіум, Аль-Райян)
Португалія — Швейцарія (6 грудня, 21:00, Лусаіл)
Поєдинки 1/4 фіналу пройдуть дев'ятого та десятого грудня, півфіналу — 13 та 14 числа, а фінал — 18 грудня.