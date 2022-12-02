Лідер збірної США готовий допомогти своїй команді у важливому матчі плей-оф світової першості.
Крістіан Пулішич, getty images
02 грудня 2022, 23:46
Крайній півзахисник та лідер національної збірної Сполучених Штатів Америки Крістіан Пулішич готовий зіграти проти Нідерландів в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.
Як повідомляє прес-служба збірної США, 24-річний вінгер, який виступає на клубному рівні за лондонський Челсі, отримав дозвіл від лікарів зіграти у наступному матчі катарського мундіалю.
Нагадаємо, що Пулішич травмувався у поєдинку третього туру групового етапу ЧС-2022 проти Ірану, не зміг продовжити гру та на 46-й хвилині був замінений.
Через це пошкодження участь головної зірки збірної США, на рахунку якої на цьому чемпіонаті світу один гол та один асист, була під питанням.
Матч Нідерланди — США відбудеться 3 грудня о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього матчу в нашому текстовому онлайні.