Лідер швейцарців отримав нагороду за підсумками принципового для себе протистояння на ЧС-2022.
Граніт Джака, getty images
03 грудня 2022, 00:37
У заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Сербії зазнала поразки від Швейцарії з рахунком 2:3.
Найкращим гравцем цього протистояння став центральний півзахисник та капітан швейцарської команди Грантін Джака, який на клубному рівні захищає кольори лондонського Арсеналу.
30-річний швейцарець албанського походження не відзначився результативними діями проти Сербії, але став справжнім лідером для всієї своєї команди у минулій зустрічі.
Нагадаємо, що перемога над Сербією дозволила збірній Швейцарії вийти з другого місця групи G до плей-оф ЧС-2022, де на швейцарців очікує зустріч з Португалією. Цей поєдинок відбудеться 6 грудня о 21:00.