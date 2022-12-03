ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідер швейцарців отримав нагороду за підсумками принципового для себе протистояння на ЧС-2022.

У заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Сербії зазнала поразки від Швейцарії з рахунком 2:3.

Найкращим гравцем цього протистояння став центральний півзахисник та капітан швейцарської команди Грантін Джака, який на клубному рівні захищає кольори лондонського Арсеналу.

30-річний швейцарець албанського походження не відзначився результативними діями проти Сербії, але став справжнім лідером для всієї своєї команди у минулій зустрічі.



Нагадаємо, що перемога над Сербією дозволила збірній Швейцарії вийти з другого місця групи G до плей-оф ЧС-2022, де на швейцарців очікує зустріч з Португалією. Цей поєдинок відбудеться 6 грудня о 21:00.