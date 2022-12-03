ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі переможці конкурсу від Football.ua.

Груповий етап чемпіонату світу дійшов кінця та встиг нас здивувати своїми деякими результатами. Football.ua разом із Parimatch Ukraine проводив конкурс серед своїх читачів, де вони мали змогу зробити свій прогноз на переможців груп поточного турніру.

Найкращий показник вгаданих переможців груп — шість. Вгадати по шість переможців змогли 48 учасників зі 126, що брали участь у конкурсі.

Збірні Японії та Марокко стали справжніми сенсаціями цьогорічного турніру. Вихід хоча б однієї з них змогли відгадати лише двоє учасників.

Між цими 50 учасниками ми й провели визначення п'яти переможців шляхом рандому.

СПИСОК ТИХ, ХТО ВГАДАВ 6 ПЕРЕМОЖЦІВ ГРУП та ХОЧА Б ОДНОГО СЕНСАЦІЙНОГО ПЕРЕМОЖЦЯ (МАРОККО/ЯПОНІЯ) ЗА НОВОЮ НУМЕРАЦІЄЮ *у дужках попередня нумерація серед усіх учасників конкурсу, згідно з якої від меншого до більшого розподілялися нові номери (окрім двох учасників, що потрапили до фінального розіграшу за рахунок вгаданих сенсаційних переможців груп). Несе лише інформативний характер та ніяк не вливає на вибір переможців шляхом рандому.

1. PokerYarlik (3)

2. densyaopin (5)

3. Прохожый (6)

4. Mercenary (9)

5. VitaliyS88 (10)

6. SklokA (13)

7. [email protected] (15)

8. I LIKE byblik (20)

9. ArtemBerko (21)

10. me_gusta (26)

11. Leopolis88UA (27)

12. 88Andrzej88 (29)

13. waleronas (31)

14. RIDSL (33)

15. KapTy3 (34)

16. SeZaAr (36)

17. DarK_JokeR (38)

18. Joxxxeri (40)

19. КАРПАТИФАН90 (42)

20. Xameleon93 (43)

21. Щожцевбісакоїться (47)

22. Graf_Orlov (52)

23. elRico (55)

24. tatk0 (58)

25. GstaR (60)

26. Papa2020 (63)

27. Firewaters (64)

28. ALexN (67)

29. Кривавий Пастор (69)

30. XPEHPoison (70)

31. Динамовцы_лучше_кротов (73)

32. Tim Unit (77)

33. RIDL (78)

34. bogdan_fckl (81)

35. OPI (84)

36. Maxi (85)

37. Maximus1313 (89)

38. Antoha708 (94)

39. smolarek95 (95)

40. alex_dniepr (96)

41. Shady91 (97)

42. kfreger (101)

43. MichelSM (102)

44. Vtl08 (104)

45. geka256 (109)

46. Nikolas (110)

47. BayernMFAN (116)

48. 3BEPEK (123)

49. Paris (4)

50. Яна Солях (24)

Підсумки рандому:

Переможець 2 - Xameleon93

Переможець 3 - DarK_JokeR

Переможець 4 - KapTy3

Переможець 5 - Firewaters

Вітаємо переможців та дякуємо всім за участь в конкурсі!

З переможцями зв'яжуться за електронною поштовою адресою, на який зареєстровано обліковий запис. Якщо в акаунті вказана стара пошта, то прохання написати в конференцію сайту.